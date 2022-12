Antonela Roccuzzo imitó a Messi enojado: el video que es furor en TikTok

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, imitó la reacción que el jugador argentino mantuvo con su colega neerlandés Wout Weghorst.

Roccuzzo fue captada por la cámara de un hincha argentino: imitó a Messi mientras se retiraba del estadio Lusail, minutos después de la dramática clasificación argentina a semifinales del Mundial de Qatar 2022.

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”, soltó Messi en la zona mixta del Lusail. Unos dichos que inmediatamente alcanzaron repercusión global.

Antonela y Matías Messi, uno de los hermanos del futbolista, imitaron al jugador entre risas. Fueron captados por un hincha que más tarde subió las imágenes a TikTok.

👀 Antonela Roccuzzo imitó a Messi, "¿Qué mirás, bobo?" 📲 Más información en https://t.co/lDAumhBj8H pic.twitter.com/hBSOPvycuc — Clarín (@clarincom) December 12, 2022

Repercusión mundial de las palabras de Messi

Los dichos de Messi se hicieron virales al instante. Memes, remeras, tatuajes y vasos. El agravio del capitán argentino ya es considerada una frase histórica en el país sudamericano.

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

Al que no le cayeron bien esas palabras fue a su destinatario, el neerlandés Wout Weghorst. El delantero explicó que en ese momento se estaba acercando a saludar a Messi.

“Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, dijo el número 19 de Países Bajos.

Consultado por su reacción, Messi contó que no le había gustado la actitud de Weghorst, quien supuestamente provocó a varios jugadores argentinos en los minutos que estuvo en cancha.

Argentina va por la final del Mundial

Argentina enfrenta este martes a Croacia por una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi intentará alcanzar la segunda final mundialista de su carrera.

A los 35 años, el astro del PSG quiere tomarse revancha de lo ocurrido en el Mundial Brasil 2014, cuando la Argentina cayó 1 a 0 en la final contra Alemania.

Messi, quien segun sus palabras “probablemente” esté jugando su último Mundial, intentará cerrar su carrera con el máximo galardón, un campeonato mundial.

Pero Argentina no la tendrá fácil: enfrente está la Croacia de Luka Modric, un equipo que combina experiencia y buen juego.

Los croatas, subcampeones del mundo, vienen de eliminar ni más ni menos que a Brasil. Consultado por este partido, Messi consideró que “será tan difícil como cualquier otro”. En Rusia 2018, Croacia goleó a la Argentina 3 a 0 en un partido correspondiente a la fase de grupos.

La otra semifinal la jugarán Francia y Marruecos el miércoles 14 de diciembre. El sábado 17 se juega el partido por el tercer puesto mientras que el domingo 18 es la gran final.

