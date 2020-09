Este es el último obstáculo que tiene que superar Luis Suárez para llegar a la Juventus

Luis Suárez tiene frente a sí una situación muy particular para poder irse a la Juventus. De acuerdo a Mundo Deportivo, el charrúa pasar un examen para obtener la nacionalidad italiana que le permita fichar con la Vecchia Signora, ya que es necesario tener la plaza de comunitario. Esto es algo que no ha tenido ya que todavía no ha podido conseguido ese pasaporte.

Lo anterior, porque si bien la esposa del artillero tiene la nacionalidad italiana, ello no le da en automático la condición de comunitario en Europa en ese país, a diferencia de España. Por ello, Suárez deberá presentar un examen la próxima semana sobre el idioma y cultura italianos, para poder acceder a la nacionalidad. Esto fue uno de los cambios que se había hecho en los últimos años en la política migratoria de ese país.

Mensaje de Suárez

Preparando para la próxima temporada

Mientras eso sucede, el tercer mejor goleador en la historia del Barcelona, se mantiene entrenando con el conjunto culé. El jugador sabe que no va a ser parte del proyecto de Ronald Koeman. El técnico neerlandés ya le informó desde el primer día que no cuenta con él para la próxima temporada.

Obviamente Suárez se ha mostrado dolido por el trato que se le ha dado en los últimos días por parte del club. Pero sigue entrenando de manera diferenciada a la espera de una potencial salida hacia la Juventus. El jugador posteó este sábado en Instagram un mensaje en la que señala que no le va a permitir a nadie que le quite la motivación de seguir adelante en su carrera.

Legado en el Barcelona

Desde su llegada a la Ciudad Condal, Suárez ha sido un jugador que ha polarizado aunque su rendimiento durante las seis temporadas lo convirtió en un ídolo.

En su tiempo en el Barcelona, esta última fue la única en el que no levantó trofeos. Pero eso no minimizará su tiempo con la camiseta blaugrana. En sus 283 partidos anotó 198 goles y está entre el podio de los máximos artilleros del equipo.

También ganó cuatro ligas, cuatro copas, dos supercopas españolas, una Champions, una supercopa europea y un mundial de clubes. Además fue el único jugador que pudo romper con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Leo Messi al ganar el Pichichi en en 2015-16 después de anotar 40 goles esa temporada, el tercer jugador en llegar a esa marca.

