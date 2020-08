Luis Suárez se rebela contra Ronald Koeman con una drástica medida: ¿qué hizo?

Ronald Koeman llegó al FC Barcelona con la firme intención de “pasar la escoba”. El entrenador holandés, quien reemplazó a Quique Setién tras el catastrófico 8 a 2 ante Bayern Münich, les comunicó a Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Samuel Umtiti que no serán tenidos en cuenta para este nuevo ciclo.

Suárez exhibió su pesar por lo que considera una decisión injusta. Los medios uruguayos informan acerca de la decepción que aqueja al goleador. No le gustó la manera en que le comunicaron que no seguiría en la plantilla. Apenas hubo un llamado de Koeman, un diálogo que duró menos de tres minutos.

Este martes, sin embargo, su situación dio un vuelco inesperado. Al parecer, Suárez no se las hará tan fácil a los directivos del club Blaugrana. De acuerdo al programa español El Chiringuito, que se emite por Mega, el atacante se rebeló ante la decisión de Koeman y pujará para continuar en el Camp Nou.

🚨EXCLUSIVA de @jotajordi13🚨 📌"A Luis SUÁREZ le han SENTADO MUY MAL las formas del club". 📌"NO es una decisión DEPORTIVA, es INSTITUCIONAL".#ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/UIaMqGlhtP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2020

“Si ahora me tengo que jugar mi dinero, digo que Luis Suárez no se va del Barcelona. Más que nada porque Luis Suárez y su abogado, que han estado hoy bastante tiempo hablando con el Barça, ya le han dicho que no se van. Luis tiene más de un año de contrato y yo no lo sabía. Te juro, me acabo de enterar ahora”, aseguró el panelista Jota Jordi.

Detrás de la rebeldía del uruguayo hay un motivo económico. El futbolista aún tiene un año de contrato con el club. Por esa temporada debería percibir 17 millones de euros. No quiere resignar ese dinero.

Eternamente agradecido, el mejor nueve de nuestra historia y uno de los mejores delanteros de la historia de este deporte. Una leyenda, un verdadero killer, gracias por todo @LuisSuarez9, echaré de menos tus golazos. ❤️ pic.twitter.com/jfyUjjMXAS — Football FCB (@fcb_futboltotal) August 25, 2020

En diario Sport, sin embargo, aseguran que el FC Barcelona no se dejará amedrentar por el abogado de Suárez. El club está dispuesto a abonar un porcentaje de la ficha del jugador para así tentar a más a equipos a que hagan una oferta por el goleador. Evidentemente, el presidente Josep Maria Bartomeu quiere sacarse el problema de encima lo antes posible.

Posibles destinos de Luis Suárez

Tras conocerse la noticia de que Ronald Koeman no tendrá en cuenta al delantero Luis Suárez, varios equipos europeos sonaron como posibles destinos para el uruguayo.

Uno de estos equipos es Paris Saint Germain. El subcampeón de la UEFA Champions League busca goleador tras la salida de Edinson Cavani.

Más remota es la chance de que Suárez regrese al Ajax de Holanda, su segundo club en Europa. Fue allí donde se consolidó como uno de los mejores atacantes del mundo.

LEER MÁS: El insólito blooper de Neymar tras perder la final de la Champions: ¿qué hizo?

Sigue a AhoraMismo en Instagram