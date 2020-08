Memes contra el PSG tras perder la final de la Champions

Terminó una nueva edición de la Champions League, el FC Bayern de Alemania se quedó con el título tras superar al PSG por 1-0 y las redes sociales explotaron contra los parisinos.

A post shared by CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@fcbayern) on Aug 23, 2020 at 4:51pm PDT

View this post on Instagram

Tras la derrota del Paris Saint-Germain; Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Mauro Icardi fueron los principales focos de burlas de los aficionados.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel perdió la gran oportunidad de hacer historia y coronarse por primera vez campeón del torneo más importante del Viejo Continente.

Por su parte, FC Bayern se consagró por sexta vez y lo hizo ganando todos sus partidos, algo que nunca había pasado anteriormente en la Champions League.

The Marseille people right now… (perfect way of how they feel) pic.twitter.com/J5d0DBp0vK

— Work Remotely. Stay at Home (@MKelvinW) August 23, 2020