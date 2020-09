Luis Suárez ya tiene su próximo destino ¿a dónde irá?

El miércoles no va a fue un día clave para Leo Messi solamente, también lo fue para su mejor amigo. Ronald Koeman dejó my claro a Luis Suárez que no lo tenía en cuenta para la próxima temporada y aunque dijo que estaba dispuesto a luchar por un puesto en el banco, ya sabía que tenía interés de otros lugares.

Uno de esos lugares es la Juventus. Todo sale a indicar que el uruguayo ya tiene todo arreglado para continuar su carrera en Turín.

La página del periodista Gianluca DiMarzio confirma que el salteño ya tiene un acuerdo con La Vecchia Signora.

Acuerdo por Suárez

¿Disonancia o beneficio?

De acuerdo a un informe por el diario Gazzetta dello Sport, Suárez superó en prioridad al bosnio Edin Dzeko y se aceleró la negociación por él. Al final ambos lados llegaron a un supuesto acuerdo por tres años y €30 millones durante este contrato.

Después de la eliminación contra el Lyon, se mencionó que la Juve planeaba rejuvenecer al plantel. Negociando con un delantero que cumplirá 34 años a fines de enero no suena como la manera en llegar a ese objetivo. También uno tiene que considerar que el salario de Suárez sería mucho más que el de Dzeko. Pero hay algunos beneficios de impuestos que le ofrecen en Italia a la Juventus con el caso del exgoleador del Ajax. Los códigos en Italia le dejarían más dinero al jugador a comparación de lo que gana en España. Esos 10 millones le quedarían limpios a Suárez.

Ahora el gran tema sería poder terminar su vínculo con el cuadro blaugrana teniendo en cuenta que el exjugador del Liverpool todavía tiene un año en su contrato con un valor de €15 millones. El poder liberarse de ese contrato y llegar al vigente campeón italiano con su pase en mano es vital para poder recibir ese contrato. La Juve no está dispuesto a pagar por su ficha.

La opción de Dzeko sigue pendiente, pero las negociaciones con él se han demorado mucho y la directiva juventina comenzó a perder la paciencia. El exgoleador del Manchester City tendría un salario de €7.5 millones, la misma cantidad que ganaba el argentino Gonzalo Higuaín. Este último ya fue descartado por el técnico Andrea Pirlo y ya está muy cerca de llegar al Inter Miami de David Beckham.Dzeko es el preferido de Pirlo y habló con él en la última semana, pero la negociación se estancó ya que la Roma no ha podido llegar a un acuerdo con el Napoli por el polaco Arkadiusz Milik.

El tema Suárez fue buscado por parte de Fabio Paratici y Pavel Nedved para suplir un puesto que ahora mismo no tiene a un jugador de alto nivel.

Súarez terminará su carrera como blaugrana siendo el tercer máximo artillero en la historia del club con 198 goles, pero sale por la puerta de atrás. Es evidente que el caos que ha traído la purga de Koeman dentro del Barça ya tiene a su segunda víctima que no se pudo despedir de la manera que merecía.