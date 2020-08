A Luis Suárez le llueven las ofertas para dejar el Barcelona. ¿De qué equipos?

Luis Suárez está recibiendo una gran cantidad de ofertas desde que el nuevo manager del Barcelona Ronald Koeman le explicó que no quiere que se quede en el Camp Nou otra temporada.

El técnico holandés habló con el uruguayo por teléfono el lunes en una breve conversación que dejó al delantero de 33 años “muy preocupado”.

Sin embargo, el abogado de Luis Suárez Alejandro Balbi le explicó a TyC Sports que aunque el delantero ahora no sea considerado por el Barcelona, aún es muy querido por muchos otros clubs.

“Las ofertas están lloviendo desde todos los sitios porque es un gran goleador en el fútbol mundial. Sé muy poco sobre la posibilidad de que Messi se vaya al Manchester City, pero lo que todo el mundo sabe es que tiene una relación muy especial con Leo”.

“Los dos llegan al entrenamiento juntos, entrenan juntos, tienen encuentros con sus respectivas familias. Ellos son compadre y se entienden muy bien el uno con el otro dentro y fuera del campo.”

❗The club's treatment with Suárez was one of the main reasons for Messi's decision. [md] pic.twitter.com/Z1ayZI91LT

— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 25, 2020