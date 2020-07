Estupor en el deporte mundial: detienen a un famoso gimnasta por abuso sexual de menores

Mientras que poco a poco los distintos deportes vuelven paulatinamente a la actividad y los entrenamientos en plena pandemia, la gimnasia artística no goza de un buen presente a raíz del escándalo que involucra a Thierry Pellerin, quien fue arrestado al ser denunciado por abuso de menores.

Pellerin, de 22 años y número 7 del mundo en caballo con arzones, está acusado de abusar sexualmente de al menos dos niñas, de 10 y 12 años. Los investigadores a cargo de la causa sospechan que estos episodios habrían ocurrido entre septiembre de 2019 y junio de este año, mientras que además intuyen que todavía podría ascender el número de víctimas.

De acuerdo al comunicado difundido por el Servicio de Policía de la ciudad de Lévis, “la investigación comenzó a principios de junio de 2020 cuando se informó a la policía de una situación atractiva, ya que el sospechoso a menudo estaba en contacto con atletas jóvenes”. Y agregaron: “Fue a través de las redes sociales que el sospechoso cometió los delitos”.

#arrestation | Hier, nous avons procédé à l'arrestation de Thierry Pellerin, 22 ans, en lien avec des infractions d'ordre sexuel sur des personnes d'âge mineur. Nous avons des raisons de croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. https://t.co/H4HP9FdhR6 pic.twitter.com/asnpba7oOh — Service de police de Lévis (@SPVLpolice) July 3, 2020

Tras prestar declaración mediante una videoconferencia desde una comisaría de policía ante un tribunal y abonar una importante suma como fianza, Pellerin quedó en libertad condicional y volverá a comparecer frente a la Justicia el próximo 11 de septiembre. En tanto, al gimnasta se le prohíbe contactar a las víctimas, utilizar Internet, y cámaras fotográficas o de vídeo.

Por su parte, la Federación Canadiense de Gimnasia ha suspendido temporalmente a Thierry Pellerin de todas las actividades con el equipo nacional, como así tambien con clubes afiliados a las asociaciones provinciales de Canadá.

Jacques Pellerin, padre de Thierry, renunció como presidente del club Gymnamic de Lévis, al cual el acusado representaba en las competencias nacionales.

Campeón nacional de su especialidad en 2017 y 2018, Pellerin estaba encaminado a ser uno de los grandes exponentes de la gimnasia canadiense. Pero este revés judicial puede poner en jaque a su trayectoria en el deporte.

Pellerin, un apellido con historia en la gimnasia

Como consecuencia de su salida inédita en el caballo con arcos en la prueba de la Copa Challenge -circuito de segunda categoría-, disputada durante septiembre de 2019 en Szombathely, Hungría., Thierry Pellerin logró instalar su apellido en el código de puntuación de su especialidad.

A pesar de que el caballo con arcos es uno de los aparatos con menos capacidad de improvisación, Pellerin logró sorprender a los jurados al recorrer el aparato en la salida, de un extremo al otro, girando el cuerpo 180 grados haciendo el pino. Por este inédito movimiento, se le otorgó un grado de dificultad D.

THE PELLERIN – 2019 FIG World Challenge Cup Szombathely (HUN) MAG new PH elementPerformed at the 2019 Szombathely (HUN) World Challenge Cup by Thierry PELLERIN (CAN) Apparatus: Pommel Horse Element description: 180° Russian from one end of the horse to the other end through handstand to dismount Element value: D Element number in the code of points: (EG IV) #22 Name awarded: PELLERIN