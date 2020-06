[VIDEO] Volvió La Liga española y Sevilla venció al Betis: los dos goles del partido

Casi tres meses pasaron para que La Liga de España vuelva a tener actividad oficial y volvió a lo grande, ya que Sevilla y Betis disputaron una nueva edición del derby andaluz en un estadio Sánchez Pizjuán totalmente vacío.

Bajo un contexto sumamente llamativo y silencioso, salvo por los parlantes que sirvieron para darle un marco más real al partido, Sevilla se quedó con los tres puntos (2-0) gracias a los goles de Lucas Ocampos y Fernando Reges.

Tras un primer tiempo aburrido y con pocas opciones de gol por bando, el elenco dirigido por Julen Lopetegui abrió el marcador a los 10 minutos del complemento por la vía del penal. Ocampos, de 25 años, se hizo cargo de la infracción sobre el neerlandés Luuk de Jong y cambió la pena máxima por gol.

A partir de ese momento, Sevilla mostró una superioridad más clara sobre Betis, que atacaba constantemente ante la desesperación por conseguir el empate. Sin embargo, sus intentos fueron en vano.

Siete minutos más tarde de la primera emoción, el centrocampista brasileño Fernando Reges estiró la ventaja para el equipo anfitrión mediante un certero cabezazo y terminó de sellar el resultado final.

Might be one of the better assists you'll see off a corner 😍

A stunning back-heel sets up Fernando to put @SevillaFC_ENG up 2-0 over @RealBetis_en 🔥 pic.twitter.com/dttatpZx2O

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) June 11, 2020