A pocas horas de regresar a la actividad con su FC Barcelona, Quique Setién vivió un incómodo episodio en la televisión española cuando el periodista que lo entrevistaba le hizo un enfático reclamo por un comentario contra los medios de prensa. Y las imágenes, claro, dan la vuelta al mundo.

A pesar de que el comienzo del reportaje fue amigable, Setién la paso mal a partir de que Juanma Castaño, entrevistador de ‘El partidazo de COPE‘ de España, le recordó viejas declaraciones que no fueron bien recibidas por los comunicadores locales.

“Me pareció muy mal una respuesta que dio en el Periódico de Catalunya cuando pasó todo aquello del Bernabéu que dijo algo así como que era vergonzoso que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo en el banquillo, que se debería erradicar“, opinó Castaño mientras Setién escuchaba incrédulo pero atento.

VideoVideo related to el tenso momento que vivió el dt del barcelona con un periodista en la tv: ¿qué pasó con quique setién? 2020-06-11T15:06:06-04:00

¿A qué se refiere Castaño? Al testimonio del entrenador del FC Barcelona luego de que una cámara siguiera detalladamente el accionar de Éder Sarabia, su ayudante de campo, durante la última visita al Santiago Bernabéu. El medio a cargo del informe exhibió públicamente los gestos ampulosos del segundo entrenador culé durante el Clásico, y eso no le gustó nada a Setién.

“Es un tema me preocupa mucho. Es algo muy importante para mí. Nos pueden criticar porque haces mal lo cambios, porque planteas mal los partidos… Por lo que sea, pero no por el comportamiento. Es verdad que hay que entender a las personas y los momentos. No todos somos iguales. Eder es un chaval que tiene un gran temperamento, que para muchas cosas nos viene fenomenal. Pero tiene que aprender a controlarse“, dijo en aquel momento el ex DT del Betis.

Disconforme por las imágenes de Sarabia, Setién arremetió: “Es un poco vergonzoso que eso se convierta en una noticia y tenga una dimensión como la que ha adquirido. Eso sí es vergonzoso. Que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente en el banco. Es algo que se debería erradicar. Es algo que se debería acabar. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. No tengo que obligarme a taparme la boca. Es lamentable que pasen estas cosas“.

VideoVideo related to el tenso momento que vivió el dt del barcelona con un periodista en la tv: ¿qué pasó con quique setién? 2020-06-11T15:06:06-04:00

Volviendo al reproche público de Castaño, Setién no se achicó y mantuvo su postura con una respuesta tajante. “Si yo no quiero que eso se escuche, no debería publicarse“, sentenció.

Pero el periodista de Cadena Ser no se quedó callado y le contestó: “Lo que usted dice es muy romántico dentro de un show multimillonario en el que yo pago una parte como abonado y a veces me gusta más ver a Eder Sarabia que al Barça“.

Finalizado el intenso debate, tanto Setién como Castaño no se pusieron de acuerdo y continuaron dialogando otros temas interesantes pero menos conflictivos.

Leer Más en Ahoramismo Leo Messi, emocionado por volver al Camp Nou: ¿cómo reaccionó al pisar el césped?

Impactante video del FC Barcelona

Ante el inminente reinicio de La Liga española luego de tres meses de receso por el coronavirus, el FC Barcelona elaboró un imponente video mediante el que palpita la vuelta del fútbol.

“El momento que estabas esperando. ¿Lo oyes? ¿Lo notas? ¿Lo sientes?”, anuncia el video que publicó el club catalán en sus redes sociales.

🤩 El momento que estabas esperando ¿Lo oyes? ¿Lo notas? ¿Lo sientes? 💙❤ pic.twitter.com/IXp14TPzXx — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) June 11, 2020

Leo Messi, en un rol que simboliza el paulatino regreso del deporte y la ilusión de que se reanude el fútbol, es el gran protagonista de la grabación que ya recorre el mundo.

Este sábado 13 de junio el FC Barcelona visitará a Mallorca por la 28a jornada de La Liga, y todo parece indicar que tanto “La Pulga” como el uruguayo Luis Suárez, ya recuperado de su lesión, serán parte del once titular que disponga Setién para iniciar las acciones.

Leer Más en Ahoramismo Ronaldinho rompe el silencio y confiesa lo que sufre estar en prisión: ¿cómo lo ayuda el FC Barcelona?

Leer Más en Ahoramismo FC Barcelona rechazó una imponente oferta por Ansu Fati: ¿de cuánto era?

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook