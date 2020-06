Ronaldinho rompe el silencio y confiesa lo que sufre estar en prisión: ¿cómo lo ayuda el FC Barcelona?

“Han sido 60 días largos“. Ronaldinho Gaúcho habló desde su arresto domiciliario en el hotel Palmaroga de Asunción, Paraguay, y así calificó al extenso periodo de prisión que atraviesa por su conflicto con la Justicia paraguaya.

Ronaldinho, de 40 años, permanece confinado y detenido junto a su hermano, Roberto de Assis Moreira, luego de abonar una millonaria fianza para abandonar la dependencia de la Agrupación Especializada (AE). Al abonar dicha suma, el ex FC Barcelona se mudó al lujoso hotel Palmaroga, ubicado en el centro de Asunción del Paraguay, la capital del país sudamericano y desde donde habló para tranquilidad de familiares y fanáticos.

“Aquí en el Hotel Palmaroga tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada“, reconoció ‘Dinho” en diálogo con el diario catalán Mundo Deportivo.

Por su parte, el campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 contó que, afortunadamente, puede jugar al fútbol dentro de su “nueva” casa. “Hacemos deporte y academia casi todos los días. Tenemos un gimnasio donde poder trabajar y una sala que nos han adaptado”, detalló.

Dueño de una personalidad alegre y siempre divertida, el exfutbolista blaugrana ha sufrido ciertos episodios que lo marcaron durante su carrera en el fútbol y hubo días en los que se complicó más de la cuenta mantener esa sonrisa que lo caracteriza. “No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar a fútbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz. Por suerte tuve muy pocas lesiones en mis veinte años de carrera“, confesó.

Leer Más en Ahoramismo Las fotos más impactantes del Santiago Bernabéu: ¿qué obras lleva a cabo el Real Madrid?

Leer Más en Ahoramismo Ronaldinho hace un insólito pedido al hotel donde continúa preso

El rol del FC Barcelona durante su detención

Si uno menciona a Ronaldinho en una conversación sobre fútbol, automáticamente piensa en sus años dorados vistiendo la camiseta del FC Barcelona, Con esos colores, el crack brasileño brilló en las principales canchas de Europa y llevó al club a lo más alto del continente.

Por eso mismo es que desde el club catalán se manifestaron siempre con mucho afecto hacia ‘Dinho’ a partir de su detención en Paraguay, más allá de que no se haya publicado un mensaje oficial respecto al conflicto legal que afronta su exfutbolista.

“Barcelona siempre me trata con mucho cariño y respeto. Les agradezco de todo corazón los mensajes y su amor“, dijo el brasileño cuando le consultaron por el rol del equipo catalán durante los últimos meses.

Asimismo, reconoció el valor de las palabras de aliento que recibió de Carles Puyol y Ronaldo, entre otros futbolistas, para hacer más amena su estadía en tierras guaraníes. “Es muy especial la relación que tenemos y lo lindo que lo pasamos en el Barça y con todos los compañeros de esta aventura que es jugar a fútbol. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta“, reveló.

Por último, envió un saludo a todos aquellos que estuvieron pendientes de él mientras continúa cumpliendo arresto domiciliario: “Se lo agradezco de todo corazón“.

Leer Más en Ahoramismo Leo Messi, emocionado por volver al Camp Nou: ¿cómo reaccionó al pisar el césped?

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook