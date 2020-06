Filtran bochornoso audio de Neymar sobre el novio de su madre: ¿fue homofóbico el astro?

Mientras espera que se concrete su regreso al FC Barcelona, el brasileño Neymar sufre por la situación de su madre, Nadine Gonçalves . La mujer acabó el domingo en el hospital junto a su pareja Tiago Ramos. Este último habría presentado al menos doce heridas cortantes en los brazos. La prensa informó que podía tratarse de un accidente doméstico. Al parecer, no fue eso lo que ocurrió.

En las últimas horas del lunes salió a la luz un audio que el propio Neymar les habría enviado a sus amigos para ponerlos al tanto de lo sucedido. El delantero de Paris Saint Germain reveló que el novio de su madre fue quien se autolesionó. En ese mensaje, a Ramos lo trata de ‘viadinho’, un término ofensivo y homofóbico para referirse a los homosexuales.

En el audio, que habría sido enviado a través de la plataforma Twicht mientras Ney jugaba a la Play Station con sus amigos, el futbolista se mostró crispado por lo que habría sido una mentira de su madre. Es que Nadine explicó a su hijo que las lesiones de su novio se produjeron luego de que este tropezara en las escaleras y cayera con el brazo sobre un cristal. Se estima que la pareja se había reunido a conversar asuntos pendientes con la ilusión de enderezar la relación.

Tiago, de 23 años, convive junto a Nadine en su casa de Santa Catarina, en San Pablo. El joven manifestó en más de una oportunidad que es bisexual. Neymar se burla de su condición sexual y dice a sus amigos que “hay que meterle un palo de escoba en el c…” a su padrastro.

La semana pasada, Ramos fue acusado por violencia de género. Lo denunció públicamente su exnovia, Rita Cumplido. La joven relató que Tiago la golpeó el día 27 de octubre de 2019.

“Un día salimos y él se quedó enojado porque le di mi bolso a un amigo para que lo guardara. Tiago estaba furioso y comenzó a agredirme físicamente, me golpeó, tiró de mi pelo y rasgó mi vestido. Fui a la policía y él me golpeó frente a la puerta de la comisaría, me tiró al suelo y me pateó la cabeza y las piernas”, declaró en el diario brasileño Extra.

Mientras se entrena en su domicilio y atiende cuestiones personales, Neymar puja para regresar al Camp Nou. Ya les dijo a sus compañeros que no quiere continuar en Paris Saint Germain. ¿Aceptará el Blaugrana a un futbolista que en los últimos años fue noticia por escándalos extradeportivos?