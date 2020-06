Seis temporadas son las que Ryan Giggs y Cristiano Ronaldo compartieron plantilla en Manchester United, y la relación entre ambos se caracterizó por ser siempre cordial pero peculiarmente distante. Y con los años, las diferencias entre ambos salieron a la luz.

Según contó en 2016 Jan Aage Fjortoft, compañero de Ole Gunnar Solskjaer -por entonces compañero de Giggs y Cristiano en el United- en la selección de Noruega, el centrocampista galés había encontrado a un joven Cristiano desayunando una gaseosa antes de comenzar la práctica Disconforme por la actitud, Giggs se dirigió hacia la joven promesa, lo empujó contra la pared y le dijo: “No vuelvas a hacerlo nunca más“.

El testimonio de Fjortoft había tomado notoriedad en su momento y hasta fue replicado por los medios deportivos más importantes a nivel mundial, pero tanto Giggs como Cristiano nunca se habían expedido sobre aquel cruce. Hasta que un día, se conoció la verdad.

VideoVideo related to ryan giggs confirma una fuerte pelea con cristiano ronaldo: ¿por qué lo empujó contra una pared? 2020-06-10T16:32:51-04:00

“Puede ser. No se si se lo recriminé. Puede que le dijera algo como ‘Aquí no hacemos estas cosas’. Después él marcó un hat trick y me dijo: ‘¡Yo bebo lo que quiero, Giggsy!’“, confesó el exfutbolista galés durante el reportaje que le concedió a United Podcast,

En este sentido, Giggs reveló el sacrificio que significó dejar “el chocolate y la mantequilla en mi tostada” para competir al más alto nivel durante tanto tiempo No por nada, se retiró recién a los 40 años.

VideoVideo related to ryan giggs confirma una fuerte pelea con cristiano ronaldo: ¿por qué lo empujó contra una pared? 2020-06-10T16:32:51-04:00

Leer Más en Ahoramismo ¿José Mourinho dejó “al borde de las lágrimas” a Cristiano Ronaldo? ¿Cómo fue esa feroz pelea?

El infierno que antecedió al festejo

A pesar de las diferencias entre ambos, Giggs y Cristiano tocaron el cielo con las manos al consagrarse campeones de la Champions League 2007/08 con Manchester United. Sin embargo, una increíble pelea casi complica los planes de Sir Alex Ferguson, por entonces DT de los “Red Devils”.

De acuerdo a lo que contó Owen Hargreaves en una charla exclusiva con beIN Sports, la competitividad que existía dentro de la plantilla roja era tal que, durante el entrenamiento previo a la final frente al Chelsea, los futbolistas casi terminan a los golpes.

“Recuerdo que hicimos un juego de entrenamiento en el estadio de Moscú el día anterior y casi tuvimos una pelea entre los dos equipos porque había sido muy intenso“, reveló Hargreaves durante la videoconferencia.

VideoVideo related to ryan giggs confirma una fuerte pelea con cristiano ronaldo: ¿por qué lo empujó contra una pared? 2020-06-10T16:32:51-04:00

Y respecto a aquel episodio, agregó: “Un equipo perdió y todos se quejaban el uno al otro y Sir Alex tuvo que entrar y romperlo. Así fue como fue. Todos eran tan competitivos sobre ganar“.

Las asperezas quedarían atrás y Manchester United, a pesar de haber sido dominado por Chelsea durante gran parte del encuentro, se impuso por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y levanto la tan ansiada ‘Orejona’ en tierras rusas.

Leer Más en Ahoramismo Ronaldinho rompe el silencio y confiesa lo que sufre estar en prisión: ¿cómo lo ayuda el FC Barcelona?

Leer Más en Ahoramismo Filtran bochornoso audio de Neymar sobre el novio de su madre: ¿fue homofóbico el astro?

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook