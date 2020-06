Murió Ken Riley: ¿cómo murió el jugador de los Bengals?

El ex esquinero de los Cincinnati Bengals, Ken Riley, quien está empatado en el quinto lugar en la historia de la NFL con 65 intercepciones, murió el domingo por la mañana, a la edad de 72 años.

Riley fue reclutado por los Bengals en la sexta ronda del draft de la NFL de 1969 (#135 en general) y jugó toda su carrera en Cincinnati.

Aunque Riley jugó como mariscal de campo durante cuatro años en la Florida A&M University, cambió a defensivo cuando llegó a la NFL, una decisión prudente, ya que los Bengals seleccionaron al mariscal de campo Greg Cook en la primera ronda en 1969, una elección después de que los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Mean Joe Greene.

El cambio de posición pagó dividendos de inmediato, ya que Riley interceptó cuatro pases durante su temporada de novato.

We mourn the passing of one of the greatest Bengals ever, Ken Riley (1947-2020). In 15 seasons with the team, Ken accumulated the fifth-most interceptions in NFL history and was selected as an All-Pro three times. Our thoughts are with his loved ones at this time. pic.twitter.com/e2AXAAi3Kw

— Cincinnati Bengals (@Bengals) June 7, 2020