TOP 5: Noticias de Deportes – 1 de Mayo de 2020

Decretaron al Paris Saint-Germain campeón de Francia “por escritorio”, graves sospechas en Juventus contra Cristiano Ronaldo, Sergio Agüero sugirió que Leo Messi se retirará en el FC Barcelona, La Liga demora la vuelta a los entrenamientos y el gran gesto de José Mourinho en plena pandemia. Las noticias más importantes del día.

Luego de anunciar que las competencias vigentes quedaban finalizadas por la pandemia del coronavirus, este jueves las autoridades de la Ligue 1 decretaron al Paris Saint-Germain como campeón de la temporada 2019/20.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) francesa tomó esta decisión en función del primer puesto que ocupaba el conjunto parisino, cómodo líder del torneo hasta antes de que se desate el brote del COVID-19.

En tanto, quedaron canceladas las Copa de Francia y Copa de la Liga que estaban en plena disputa y los cupos internacionales que estos torneos otorgan (Champions y Europa League, respectivamente) quedarían para los clubes ubicados entre el primero y sexto puesto de la Ligue 1: PSG, Marsella, Rennes, Lille, Reims y Niza.

Por estas horas el portugués Cristiano Ronaldo está en boca de todos en Italia, ya que medios locales aseguran que la estrella de Juventus habría filtrado el cuarto resultado positivo del argentino Paulo Dybala en un test de coronavirus.

Según el diario Corriere dello Sport, Cristiano habría optado por esta acción para extender la estadía en su Madeira natal, donde permanece en cuarentena junto a sus hijos y Georgina Rodríguez, su actual pareja.

La información en torno al nuevo contagio de Dybala fue difundida inicialmente por el programa español El Chiringuito, pero por el momento el futbolista ni el club de Turín se han expresado públicamente al respecto de dichas versiones.

Durante una jugosa charla con El Chiringuito, Sergio “Kun” Agüero habló de varios temas en torno a su carrera y, además, se expresó sobre su amigo Leo Messi, a quien ve retirándose del fútbol profesional en el FC Barcelona.

“Es un símbolo y leyenda del Barcelona”, aseguró Agüero, aunque aclaró: “Pero al final en el fútbol pasan miles de cosas”.

En ese sentido, aseguró “A Leo le cambiaron miles de jugadores y tuvo la posibilidad de irse, pero él siempre se quedó. Ya no pasa por si le pagan más de salario… pasa porque él quiere al club, se identifica con el club. Va a seguir ahí salvo que pase algo catastrófico“.

A pesar de que ya fue difundido el cronograma para la vuelta paulatina a los entrenamientos individuales en España, desde La Liga anunciaron que dicho regreso se verá demorado por exámenes de rigor.

De forma preventiva ante la pandemia del coronavirus, La Liga confirmó un nuevo protocolo sanitario que fue aprobado por los 42 clubes integrantes de la Primera y Segunda División de España. Y el mismo conlleva tests y pruebas a los futbolistas antes de que retomen las prácticas al aire libre.

Por ende, cuando se especulaba con que Lionel Messi y otras grandes estrellas vuelvan a moverse en sus respectivos campos de entrenamiento el próximo 4 de mayo, esto ocurriría recién a principios de la siguiente semana porque los resultados de los estudios recién estarían disponibles entre las 48 y 72 horas de ser realizados.

A pesar de su peculiar personalidad, José Mourinho hay dos cosas que nunca perderá en su vida: su fuerte carácter y la solidaridad que lo caracteriza.

Y sobre el último caso, el entrenador portugués del Tottenham inglés volvió a dar el ejemplo. En esta ocasión, “Mou” participó de la entrega de alimentos frescos producidos en el huerto del club londinense a un centro que se encargará de distribuirlo entre los más necesitados de Londres.

Tras ello, Mourinho accedió a dialogar con Sky Sports y se expresó en relación a la posible vuelta de la Premier League para el próximo 8 de junio. “Echo de menos el fútbol, aunque prefiero decir que lo que echo de menos es nuestro mundo. Como todos. El fútbol forma parte de mi mundo, pero todos tenemos que tener paciencia. Es una lucha en la que todos tenemos que participar”, sostuvo el DT.

