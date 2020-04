TOP 5: Noticias de Deportes – 30 de abril de 2020

La prensa española e italiana asegura que Paulo Dybala sigue teniendo coronavirus, en Suiza suspenden el juicio contra cuatro exdirigentes del fútbol por causa del coronavirus, Kylian Mbappé cierra las puertas al Real Madrid, el Cholo Simeone sigue de cerca a una joya del fútbol argentino y Neymar lanza un enigmático mensaje acerca de su futuro. Las noticias más importantes del día.

El reconocido programa de la TV española El Chiringuito aseguró que el delantero de la Juventus Paulo Dybala aún no consigue recuperarse del coronavirus.

El atacante fue diagnosticado positivo un mes y medio atrás. Ahora, el test habría vuelto a indicar que sigue teniendo Covid-19.

La prensa italiana se hizo eco de la noticia. La Gazetta dello Sport indicó que el argentino podría ser uno de los tantos pacientes asintomáticos.

El primer juicio realizado como parte de una investigación de cinco años en Suiza, que intenta asignar responsabilidades en el pago de coimas para la organización del Mundial 2006, quedó suspendido por el coronavirus.

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows…👤

MISS MY TEAM ❤️💙… @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ

— Kylian Mbappé (@KMbappe) April 29, 2020