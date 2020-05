TOP 5: Noticias de Deportes – 23 de Mayo de 2020

La Liga MX canceló el Clausura 2020, Quique Setién confesó que quiere dirigir a Neymar en el FC Barcelona, Magic Johnson dona 100 millones de dólares a empresas para combatir la crisis por el coronavirus, Paris Saint-Germain ofreció una fortuna por Mauro Icardi y el colombiano Sebastián Villa fue eximido de prisión mientras es investigado por supuestas agresiones a su actual pareja. Las noticias más importantes del día.

A raíz de la pandemia del coronavirus, la Liga MX “determinó concluir anticipadamente el Torneo Clausura 2020″ que tenía a Cruz Azul como único líder con 22 puntos al cabo de 10 partidos.

La decisión fue tomada por las autoridades del certamen al conocer los casos positivos de Covid-19 en Santos Laguna, uno de los clubes participantes.

Sin embargo, lo más llamativo pasa porque los organizadores concluyeron que el Clausura 2020 no tenga campeón, situación que se da por primera vez en la historia del fútbol mexicano.

“El tiempo de la contingencia que vivimos ha provocado restricciones cada vez mayores de calendarización, por lo tanto, en absoluta unidad, la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX acordó concluir anticipadamente el Torneo Clausura 2020 en sus ramas varonil y femenil“, reza el escrito difundido por la Liga MX en sus redes sociales.

En una charla exclusiva con beIN SPORTS, Quique Setién admitió que ve con buenos ojos la oportunidad de que el brasileño Neymar regrese al FC Barcelona para afrontar su segundo ciclo en el club y pueda trabajar bajo sus órdenes.

“Sin duda estaría muy feliz con poder entrenar a Neymar. Absolutamente. Se trata de un jugador de un nivel excepcional, eso nadie lo puede poner en duda“, reconoció Setién al ser consultado por el delantero, que actualmente coquetea con su vuelta al club culé mientras el Praris Saint-Germain agota recursos para extender su contrato.

De esta manera, “Ney” cuenta con el valioso apoyo del actual entrenador culé, que en los próximos meses podría ser el mismo que le esté dando indicaciones desde el banquillo.

Entre tanto revuelo que generó el documental “The Last Dance”, el cual recorre la trayectoria del inolvidable Michael Jordan, otra de las leyendas de la NBA como Magic Johnson se las ingenió para ser noticia con su enorme gesto para ayudar a los empresarios más afectados por la crisis que provocó el coronavirus.

Mediante la empresa EquiTrust Life Insurance, de la cual es accionista mayoritario, Johnson donará nada menos que 100 millones de dólares. ¿El objetivo? Financiar préstamos federales que las compañías más complicadas económicamente pueden tomar para afrontar sus gastos.

“Esto les permitirá al menos mantener a sus empleados y tener las puertas abiertas. Debemos recordar que estas empresas han estado en las comunidades urbanas durante mucho tiempo, Han hecho cosas grandiosas y probablemente no tuvieron una relación con los bancos en el momento en que el paquete de estímulo fue implementado. Por eso ahora podemos decir que tienen una relación con nosotros“, explicó la leyenda de Los Ángeles Lakers en diálogo con la cadena MSNBC.

Los 20 goles en 31 partidos fueron determinantes para que el Paris Saint-Germain francés quiera comprar la ficha de Mauro Icardi al Inter de Milán, club que todavía es dueño de su pase.

De acuerdo a la información que maneja Sky Sports, el club parisino estaría dispuesto a desembolsar 50 millones de euros más otros 10 millones por bonus, cifra que en dólares rondaría los 66 millones.

En tanto, el periodista italiano Fabrizio Romano aseguró en su cuenta de Twitter que los clubes están negociando para ver si pueden llegar a un acuerdo inferior de los 70 millones de euros estipulados como cláusula de salida en 2019.

PSG offered €50M + €10M add ons to Inter for Mauro Icardi. The buy-option set in the last summer was €70M to be paid within May. Talks ongoing between the two clubs. 🇦🇷 #PSG #Inter #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2020