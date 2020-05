La atleta Daria Klishina rechaza una fortuna para ser escort: ¿cuánto le ofrecieron?

View this post on Instagram

Складывается впечатление, что все подустали от перебора информации и соцсетей. Хочется уже вернуться к привычному ритму и тренировочным нагрузкам. И я очень скучаю по турнирам и по тому предсоревновательному волнению 😬 Вы там как? ⤵️ ⠀ Feels like that everybody get little tired from some information and social media and I really want to get back to my regular schedule and training routine. Miss those emotional time before competition season as well. ⠀ 📹 @eurosport.ru (🥇7.05 PB, Ostrava 2011, ECH U23)