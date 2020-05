Impactante relato del defensor Martín Cáceres: “Sentía el coronavirus en mis pulmones”

El coronavirus golpeó de lleno al fútbol y a los futbolistas. No solo porque obligó a todas las ligas a un parate que amenaza con dejar sin efecto lo ocurrido en la temporada 2019/2020. También por los casos de positivos por Covid-19 que se registraron en los equipos y sembraron el pánico entre los jugadores de elite.

El caso del uruguayo Martín Cáceres está en todos los diarios del mundo. El lateral de la Fiorentina reveló que tuvo el virus durante dos meses. Vivió con la incertidumbre de ver el positivo ante cada nuevo test que los médicos de ese club de la Serie A le iban practicando.

“Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir”, contó El Pelado.

"Padecí coronavirus durante 60 días. Tuve los primeros síntomas en la semana del 8 al 15 de marzo. En lo días siguientes sentía el virus en los pulmones". Martín Cáceres contó como afrontó sus días de aislamiento. pic.twitter.com/QVFVrKE3fR — DAT (Desde 🏡) (@DeportesAlTaco) May 18, 2020

El exdefensor del FC Barcelona y la Juventus, de 33 años, advirtió los primeros síntomas de una gripe a comienzos de marzo, tras haber disputado Udinese-Fiorentina, el que fuera el último partido por el campeonato de Fiorentina antes de que el gobierno italiano decretara la cuarentena.

“Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo”, agregó.

Cáceres nació en Montevideo en abril de 1987. Se inició en Defensor Sporting. Luego tuvo un paso por la Liga, en Recreativo Huelva y FC Barcelona. Después emigró a la Serie A, fue multicampeón con la Juventus. Regresó a España para defender los colores del Sevilla. Jugó en la Premier League, en Southampton. Tras una temporada en el Reino Unido regresó a Italia para jugar en Hellas Verona y Lazio. En agosto de 2019 fichó para Fiorentina. Con la selección de su país jugó los mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Aún no hay fecha para el regreso del fútbol en Italia. Se esperaba que este lunes comenzaran los entrenamientos grupales de los equipos de la Serie A. El comité científico técnico habilitó el permiso necesario.

Los dirigentes del Calcio solicitaron al gobierno nacional la aprobación de un protocolo para que los equipos puedan reanudar las prácticas en sus campos deportivos.

El norte de Italia es el epicentro del coronavirus en Europa. Equipos como la Atalanta, la Fiorentina y la Juventus tuvieron que lamentar casos de positivos entre sus jugadores.

Cabe destacar la conmoción que generó al mundo la noticia de que Daniele Rugani, defensa de la Vecchia Signora, había sido diagnosticado con coronavirus. Fue el primer futbolista de ese país que en dar positivo.

