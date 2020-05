Murió Ashley Cooper a los 83 años: ¿de que murió el extenista australiano?

El mundo del tenis se ve conmocionado por la muerte de Ashley Cooper, quien falleció este viernes a los 83 años después de atravesar una prolongada enfermedad que había complicado su estado de salud durante los últimos años de vida.

“Falleció Ashley Cooper. Su contribución al deporte fue mucho más allá de sus hazañas en una cancha de tenis. Dejó un legado enorme“, informó la Federación Australiana de Tenis mediante un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales.

Gracias a sus notables logros en el tenis, Cooper se transformó en unas de las personalidades del deporte australiano más reconocidas a lo largo del tiempo y su partida se sentirá mucho en su país.

“Our hearts go out to his wife Helen and his family, along with his wide and international circle of friends, including so many of our tennis family.” – @CraigTiley pic.twitter.com/y7zwM0zfkh

“Fue el campeón más humilde, nuestros corazones acompañan a su familia y amigos“, añadió la Federación Australiana en su mensaje público.

Al enterarse de la muerte de Cooper, la leyenda del tenis australiano, Rod Laver, expresó su dolor en su cuenta de Twitter y recordó a su viejo amigo con un cálido mensaje. “Es muy triste escuchar el fallecimiento de Ashley. Fue un campeón maravilloso, dentro y fuera de la cancha. ¡Y qué revés! Tantos recuerdos queridos. Adiós amigo mío. Mis pensamientos están con la esposa de Ashley, Helen, y su familia“, manifestó Laver.

So sad to hear of Ashley’s passing. He was a wonderful champion, on and off the court. And what a backhand! So many cherished memories. Farewell my friend. My thoughts are with Ashley’s wife, Helen, and his family. https://t.co/HeKYuOFINm

— Rod Laver (@rodlaver) May 22, 2020