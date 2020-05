N’Golo Kanté abandona la práctica por miedo al coronavirus: ¿Cómo reaccionó el Chelsea?

El coronavirus continúa su paso a lo largo y ancho del mundo dejando cientos de muertos a diario, pero algunos países, aquellos más desafiantes ante la pandemia, ya dieron luz verde para que poco a poco retorne el fútbol. Uno de ellos es Inglaterra, donde los clubes reanudaron las prácticas grupales a pesar de que algunos futbolistas, entre ellos N’Golo Kanté, estén en contra de volver a jugar.

Pero Kanté, al igual que lo determinado por Troy Deeney del Watford días atrás tras perder a su padre y dos abuelos, no se quedó de brazos cruzados y actuó por cuenta propia.

De acuerdo a la información brindada por Daily Mail, el centrocampista francés del Chelsea dialogó con las autoridades de la institución, les comunicó su incomodidad que sentía y abandonó el entrenamiento por temor a un posible contagio de coronavirus.

A pesar de la abrupta medida que tomó Kanté, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, dicho medio británico asegura que el futbolista cuenta con el apoyo de Frank Lampard, su entrenador, y no será presionado ni sancionado por su firme postura.

El Chelsea, a través de sus redes sociales, no se quedó atrás y tuvo un gran gesto con una de sus figuras publicando un recuerdo de Kanté portando el trofeo de campeón de la Premier League 2016/17.

De esta manera, Kanté deberá continuar con los trabajos físicos en su hogar en pos de ponerse a punto para cuando continúe la Premier League, cuya fecha estimada de reinicio es para mediados de junio. Y según confirmó la BBC, habrá ascensos y descensos al Championship pese a que la temporada sufra alteraciones.

Mariappa admitió su contagio

Días después de que se confirmaran seis casos positivos de Covid-19 en la Premier League, Adrian Mariappa reconoció que él es uno de los contagiados.

El defensor inglés nacionalizado jamiquino del Watford se suma a los otros dos casos de empleados de su club y al asistente técnico del Burnley, Ian Woan. “Fue una gran sorpresa porque realmente no he salido de la casa“, aseguró Mariappa, de 33 años, en diálogo con The Telegraph. En tanto, agregó: “Aparte de algo de ejercicio y la extraña caminata con los niños, principalmente he estado estudiando en casa y manteniéndome en forma“.

Sobre los posibles síntomas que le podría provocar la enfermedad, Mariappa señaló que afortunadamente se sintió “tan en forma como siempre“. Pero de todas formas, haber contraído coronavirus sin siquiera darse cuenta lo perturba. “Es bastante aterrador cómo puedes sentirte absolutamente bien y no haber salido realmente de la casa, y aún así contraer el virus“, analizó.

