LeBron James: ¿Por qué está furioso con sus compañeros de los Lakers?

LeBron James no está aquí para ver a sus compañeros de equipo de Los Angeles Lakers trotar en la cancha. El Rey quiere 100 por ciento de prisa, cada juego.

Se pudo escuchar a James en la transmisión televisando a Danny Green, refiriéndose a él como “DG”, por correr en la cancha durante la derrota de los Lakers por 114-100 ante los Dallas Mavericks el domingo.

“DG trotando y [improperio], ¡pon tu [improperio] acostado!” Se puede escuchar a LeBron decir con las manos sobre las rodillas por el agotamiento. El clip está debajo, pero advertencia, hay lenguaje NSFW.

James descansó un poco más esta temporada baja al cerrar temprano debido a una lesión y perder los playoffs. Fue la primera vez en ocho temporadas que se perdió las Finales de la NBA. A los 34 años, el “Rey Lavado” se ha visto tan afilado como siempre.

“Es solo mi motivación personal”, dijo James a Mark Medina, de USA Today, sobre el hashtag Washing King que ha incluido en sus publicaciones en las redes sociales. “Estoy más motivado para ponerme en una posición en la que sé que pertenezco. Es mi motivación personal todas las noches estar en el piso y ser genial “.

Incluso se pudo escuchar a James diciéndole a un funcionario a principios de esta temporada sobre su mayor enfoque en el lado defensivo del piso.

“Sé que has estado leyendo y diciendo que no he estado jugando a la defensa en los últimos años, ¡pero es un año nuevo!” Se escuchó a James gritarle al oficial en un juego a principios de esta temporada contra el Thunder.

La racha de los Lakers termina, pero no hay pánico en Los Ángeles

Los Lakers vieron que su racha ganadora de 10 juegos se rompió en la derrota ante los Mavericks, pero no hay pánico en Los Ángeles. Los Lakers están empatados con Milwaukee por el mejor récord de la NBA con 17-3.

“Es un juego”, dijo la estrella de los Lakers, Anthony Davis. “No vamos a desanimarnos por esta pérdida. Sabemos qué tipo de equipo somos, lo sabemos ahora. Jugamos bien Y nos vencieron, pero nos vencimos a nosotros mismos con el rebote, así que sabemos lo que tenemos que hacer mejor “.

James tenía una opinión similar sobre la situación, pero le dio crédito a Luka Doncic y a los Mavs por vengar una pérdida a principios de la temporada.

“Jugaron con un ritmo mejor que nosotros”, dijo James. “Podemos jugar mejor. Sabemos que el equipo ha jugado extremadamente bien, especialmente en la carretera. Sabíamos que querían recuperar algo después de que los golpeamos en su piso “.

Avery Bradley autorizado para “progresión de baloncesto”

El escolta de los Lakers, Avery Bradley, se ha perdido ocho juegos con una fractura en la pierna derecha. Jugó a través de la lesión durante algunos juegos, inicialmente se la denominó hematoma y luego se enteró de la fractura.

Si bien no está listo para regresar a la alineación, Bradley ha sido autorizado para la “progresión del baloncesto”.

“Avery Bradley ha sido “autorizado para comenzar la progresión de baloncesto”. No jugará el domingo o en el próximo viaje de 3 juegos, pero será evaluado nuevamente después de que el equipo regrese de Portland.”

A pesar de la actualización positiva, Bradley se perderá la totalidad del próximo viaje de tres juegos del equipo contra los Nugget, Jazz y Trail Blazers.

