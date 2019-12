VER: Anthony Davis “desgarra” a los Pelicans después de su regreso

Anthony Davis ha tenido muchos juegos importantes en Smoothie King Center durante su carrera, pero nada como el partido del miércoles 27 de noviembre de 2019.

Davis hizo su esperado regreso a Nueva Orleans frente a una multitud ruidosa, aportando 41 puntos para ayudar a los Lakers de Los Ángeles a una victoria de 114-110 frente a Pelicans, su 16ta victoria de la temporada.

Davis se bañó con abucheos toda la noche, pero solo lo motivó a poner la enorme línea de estadísticas. “Obviamente, las emociones eran altas”, dijo Davis a los periodistas después del partido. “Creo que este juego fue encerrado en ambos calendarios. Y salimos disparando armas y pudimos salir con la victoria “.

HIGHLIGHTS | Anthony Davis (41 pts) vs. Pelicans

Davis pasó los primeros siete años de su carrera con los Pelicans, quienes lo seleccionaron con la selección general No. 1 en el draft de 2012. Para superar las emociones de ser abucheado por los fanáticos que alguna vez lo adoraron, Davis confió en sus compañeros de equipo.

“Mis compañeros de equipo me decían:” AD, no te preocupes por eso. Vamos a obtener esta victoria. Encontraremos una manera de ganarlo para usted ‘”, dijo Davis.

Un compañero de equipo en particular le dio una gran espaldarazo después de la victoria : Kyle Kuzma, quien llamó a los fanáticos de los Pelicans por los abucheos después de que Davis les dejó más de 40.

“Los fanáticos de Nueva Orleans probablemente deberían abuchear a su propio equipo por permitirle obtener 40 cuando regrese”, dijo Kuzma a través de Bill Oram de The Athletic. “No sé qué fue eso”.

LeBron James da un saludo a Anthony Davis después del gran juego

Después del gran juego, el coprotagonista de los Lakers de Davis, LeBron James, le dio un saludo en Instagram.

“Ver a mi dog cerrarlo en sus viejos terrenos”, escribió James. “Manera de ir a trabajar mi G. Otra para el #LakeShow. Helluva viaje amigos !! Feliz Día de Acción de Gracias a Laker Faithful mañana “.

James ha jugado para tres equipos en su carrera, por lo que entiende una o dos cosas sobre regresar a entornos hostiles. Estaba feliz de sacar la victoria para su gran hombre.

“Cada vez que regresas a un lugar donde marcaste, comenzaste tu carrera … y le diste mucho a la comunidad y a la franquicia, quieres volver y jugar bien y ganar”, dijo James a los periodistas. “Sabíamos eso como sus hermanos y queríamos tratar de cumplir ese objetivo”.

Anthony Davis en su lugar feliz con los Lakers

Anthony Davis enjoyed trash talking his former teammates on the Pelicans | NBA Sound Anthony Davis opens up about his first game against the New Orleans Pelicans since being traded to the Los Angeles Lakers, saying he had a "fun night" and enjoyed being able to compete against his former teammates. Davis adds that he was unfazed by the boos from the crowd, as they were already booing him after he made his trade request last season.

Davis no salió de Nueva Orleans en los mejores términos, dejando muy claro que quería salir de la ciudad. Pero los Pelicans van a dar un paso atrás para Davis cuando apretaron el gatillo en un trato, obteniendo un trío de selecciones de primera ronda también Lonzo Ball, Josh Hart y Brandon Ingram, que está jugando a un nivel de estrellas. Ingram tuvo 23 puntos y 10 rebotes contra Los Ángeles.

Los Lakers ahora tienen 16-2 y tienen el mejor récord de la NBA, pero Davis aprecia el equipo con el que entró en la liga. Dejó claro en el postjuego que no se aferra a ningún resentimiento.

“Todos piensan que tengo una venganza contra Nueva Orleans o algo así”, dijo Davis. “Todos somos geniales. … No tengo mala voluntad hacia nadie. Estoy en un lugar feliz, ellos están en un lugar feliz.

“Estamos aquí para jugar baloncesto”.

El siguiente paso para los Lakers después de las vacaciones de Acción de Gracias es un enfrentamiento con los Wizards.

Este artículo se redactó con información de nuestro portal hermano, Heavy.com.