¿Por qué es bueno para la NBA el regreso de Carmelo Anthony?

Carmelo Anthony fue noticia cuando Adrian Wojnarowski de ESPN anunció el 14 de noviembre de 2019 que el 10 veces All-Star de la NBA se uniría a los Portland Trail Blazers.

También se anunció durante la transmisión de los Mavericks de Dallas y los Knicks de Nueva York en TNT por Allie LaForce.

“Portland está firmando a Carmelo Anthony de acuerdo con Adrian Wojnarowski, acaba de enviar un tweet hace unos 15 minutos. Diciendo que es oficial y que es un contrato no garantizado, tenga en cuenta que ha pasado más de un año desde que Carmelo Anthony jugó por última vez. Su último juego fue el 8 de noviembre de 2018, y entre los jugadores activos tiene el segundo punto más anotado detrás de LeBron James. Carmelo Anthony está de vuelta en la NBA ”, dijo LaForce.

Kevin Love intervino recientemente en el regreso de Anthony a la NBA

Durante un reciente viaje a Dallas, el alero de los Cleveland Cavaliers, Kevin Love, compartió sus pensamientos sobre el regreso de Carmelo a la NBA.

“Me encanta ver a Melo [Carmelo Anthony] de regreso”, dijo Love a Fanatics View. “Es tan bueno para esta liga. Crecí no solo viendo a Melo jugar sino jugando contra él. Él pateó nuestro a ** un montón de veces en esta liga, así que estoy feliz de verlo de vuelta en un equipo que lo necesita. Especialmente en la posición, porque tienen un par de tipos heridos. Obviamente, [Zach] Collins está fuera [Hassan] Whiteside, Dame [Damian Lillard] con espasmos en la espalda en este momento. No sé cuántos juegos se está perdiendo, pero Melo es una leyenda y es genial verlo de regreso, es genial para la liga “.

La temporada pasada, hablamos con Love sobre si el juego de Melo podría ser efectivo en el juego de hoy.

“¡Absolutamente! El juego de Melo se traduce, y él es otro tipo al que respeto y admiro durante mucho tiempo. La forma en que aborda el juego, y creo que siempre es difícil ver a estos veteranos inteligentes obtener un mal nombre con un ciclo de noticias de 24 horas. Pero Melo aún puede aportar muchísimo a un equipo, y si lo consigues en el equipo correcto, habrá mucha potencia de fuego para esos muchachos ”, me dijo Love.

Los Blazers y los Cavaliers jugaron entre ellos el sábado por la noche, y Melo anotó 11 puntos con dos rebotes y una asistencia. Los Blazers perdieron 110-104 en el camino.

Reggie Miller piensa que Carmelo encaja perfectamente en Portland

Hace dos semanas, Miller compartió su opinión sobre la decisión de los Trail Blazers de agregar el futuro miembro del Salón de la Fama a su lista.

“Bueno, número uno, bien por él [Anthony]. Ha pasado un tiempo y me sorprende que haya tardado tanto. Creo que es un gran destino para él porque en este momento, los Blazers no se ven como el mismo equipo que asistió a las Finales de la Conferencia Oeste hace un año “, dijo Miller.

“Necesitan más puntos entre [CJ] McCollum y Dame Lillard. Perdieron muchas piezas con las lesiones de Zach Collins, y tú pierdes a Al-Farouq Aminu, y Seth Curry estaba en ese equipo el año pasado. Por lo tanto, este es un gran destino para Carmelo “.