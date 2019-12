Avery Bradley: ¿Cuándo regresará a jugar con los Lakers?

Los Lakers de Los Ángeles han estado sin el guardia Avery Bradley durante más de dos semanas, pero finalmente recibieron buenas noticias en su cronograma de regreso esta semana.

Bradley se ha perdido ocho juegos con una fractura en la pierna derecha. Jugó a través de la lesión durante algunos partidos, inicialmente se la denominó hematoma y luego se enteró de la fractura.

Si bien no está listo para regresar a la alineación, Bradley ha sido autorizado para la “progresión del baloncesto”.

“Avery Bradley ha sido “autorizado para comenzar la progresión de baloncesto”. No jugará el domingo o en el próximo viaje de 3 juegos, pero será evaluado nuevamente después de que el equipo regrese de Portland”..

“Bueno, estoy feliz por él porque no es divertido sentarse, especialmente cuando ha tenido un comienzo tan fuerte en su temporada”, dijo el entrenador en jefe de los Lakers, Frank Vogel, a los periodistas el sábado. “Así que estoy feliz de que salga y sude un poco más y comience su progresión hacia el futuro”.

Dicho esto, Bradley se perderá el partido del domingo contra los Mavericks y la totalidad del próximo viaje de tres juegos del equipo contra los Nugget, Jazz y Trail Blazers.

Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso recogen holgura

Bradley se ha ganado una reputación por su defensa estelar, pero Kentavious Caldwell-Pope y Alex Caruso han recogido la holgura en su ausencia.

Vogel ha quedado particularmente impresionado con Caruso, que lidera el equipo con una calificación defensiva de 96.3.

“Caruso es un defensor estrella”, dijo Vogel a los periodistas el domingo. “Creo que es élite. Cuando lo estudias en cinta, o simplemente lo miras en los entrenamientos de verano, ves que tiene muy buenos pies y buena longitud. Pero hay muchos defensores de 6 pies 5 pies que crees que deberían ser grandes defensores. Pero Alex lo es. Tiene grandes instintos, y eso es lo más importante con él.

“No siempre se trata solo de la capacidad física. Se trata de IQ. Se trata de actividad. Manos. Capacidad de contención. Voluntad de hacerse cargo. La capacidad de mezclar y subir a las tablas y rebotar el baloncesto. Hace todas esas cosas a un nivel muy alto “.

Kyle Kuzma cuestionable contra los rebeldes

Una adición sorprendente al informe de lesiones fue el delantero Kyle Kuzma, quien es cuestionable para enfrentar a los Mavericks con un esguince de tobillo. No practicó el sábado.

“Kyle Kuzma (tobillo) aparece cuestionable para el domingo”.

Las radiografías en el tobillo dieron negativo, según Frank Vogel. Kuzma se lastimó el tobillo contra los Wizards e intentó jugar antes de retirarse al vestuario.

Kuzma también perdió algo de tiempo para comenzar la temporada con una reacción de estrés en el tobillo. Tiene un promedio de poco más de 22 minutos por juego desde el banco, con 11.7 puntos y 3.6 rebotes por juego. Kuzma habló recientemente sobre la adaptación a su nuevo papel al salir de la banca.

“Eso es solo parte del sacrificio y tratar de estar en un equipo ganador”, dijo. “Obviamente, a veces es difícil cuando eres un jugador joven que quiere continuar estableciéndote y verte a la altura de la liga”. En ciertas situaciones, tienes la oportunidad de jugar. A veces es difícil, naturalmente.

“Pero tengo buenos veterinarios a mi alrededor, mantengo las cosas en perspectiva. Tengo la oportunidad de ganar un anillo en mi tercer año. A veces, solo tengo que atraparme, darme cuenta ”.

Los Lakers son un favorito de seis puntos para el enfrentamiento con los Mavericks.

Este artículo se redactó con información de nuestro portal hermano, Heavy.com.