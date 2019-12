Multaron a Rajon Rondo de Los Lakers: ¿Por qué? ¿Cuánto tiene que pagar?

Rajon Rondo tendrá que sacar su chequera a lo grande por sus acciones el viernes por la noche contra el Oklahoma City Thunder.

El veterano guardia de Los Angeles Lakers fue multado con $ 35,000 por hacer “contacto físico antideportivo” con el guardia del Thunder Dennis Schroder, “abuso verbal” de un funcionario y no abandonar la corte de manera oportuna después de su expulsión.

Schroder y Rondo iban y venían durante la mayor parte del juego antes del incidente a principios del último cuarto. Rondo cometió una flagrante falta 2 por su golpe en la región de la ingle de Schroder mientras se empujaban por la posición en un pase dentro del campo.

“Replay Review (Game Crew): si Rondo cometió un posible acto hostil en el cuarto trimestre de #LALatOKC. Decisión: Penal flagrante 2 penalizado a Rondo por contacto innecesario y excesivo hecho con Schroder, Rondo expulsado.”.

Así es como la cuenta de Twitter de los funcionarios de la NBA describió la situación:

Rondo también pareció decir una obscenidad al funcionario antes de abandonar la cancha.

“No pensé que requería una expulsión, pero los árbitros tienen que hacer lo que les parezca mejor”, dijo la estrella de los Lakers, LeBron James, a ESPN. “Pero, ya sabes, no pensé que requería una expulsión”.

Rondo le dijo a Tania Ganguli del Los Angeles Times que no lamentaba sus acciones porque se sentía irrespetado por el funcionario, Ed Malloy.

Rajon Rondo said he believes his $35k fine was mostly about the remark he made toward referee Ed Malloy. Asked if he regrets it, Rondo said no. He felt that Malloy was disrespectful toward him, by pointing in his face after charging him with a flagrant 2. — Tania Ganguli (@taniaganguli) November 24, 2019

“Rajon Rondo dijo que cree que su multa de $ 35k se debió principalmente al comentario que hizo hacia el árbitro Ed Malloy. Cuando se le preguntó si lo lamenta, Rondo dijo que no. Sintió que Malloy era irrespetuoso hacia él, al señalarle en la cara después de acusarlo con un flagrante 2.

Rondo no es ajeno a recibir multas por sus travesuras en la cancha. Rondo ha perdido $ 988,436 debido a violaciones.

Estas son algunas de las situaciones que resultaron en grandes cantidades de dinero perdido:

2012: $ 147,007 por lanzar una pelota a un árbitro.

2012: 2 juegos y $ 200,000 por pelear con Kris Humphries.

2013: 1 juego y $ 100,000 por hacer contacto con un árbitro y no cooperar con una investigación de la NBA

2015: 1 juego y $ 117,355 por conducta perjudicial para el equipo con Mavericks.

2015: 1 juego y $ 86,364 por usar lenguaje grosero hacia un árbitro y no abandonar la cancha de manera oportuna del juego BOS-SAC

3 juegos y $ 186,207 por pelear durante el juego HOU-LAL

El último incidente en la lista anterior fue con Chris Paul y fue una de las peleas más comentadas de la NBA en los últimos tiempos, y se la denominó “escupida”. Rondo niega con vehemencia escupir al entonces guardia de Houston, que estaba en la cancha el Viernes con Oklahoma City.

“Por supuesto, la NBA se fue con su equipo porque yo obtuve tres juegos y él consiguió dos”, dijo Rondo. “Todos quieren creer que Chris Paul es un buen tipo. No saben que es un compañero de equipo horrible. No saben cómo trata a las personas. Mira lo que hizo el año pasado cuando estaba en Los Ángeles; tratando de llegar al vestuario de los Clippers. No quieren creer que sea capaz de burlarse y provocar un incidente “.

Informe de lesiones de los Lakers: Alex Caruso vuelve a agravar su pantorrilla

Los Lakers estarán un poco cortos de guardia el sábado por la noche contra Memphis con Alex Caruso sentado con una lesión en la pantorrilla que agravó contra OKC. Avery Bradley también todavía tiene una fractura en la pierna derecha.

Alex Caruso re-aggravated his calf last night and is out tonight. Avery Bradley is obviously still out with his injury. — Tania Ganguli (@taniaganguli) November 23, 2019

“Alex Caruso volvió a agravar su pantorrilla anoche y está fuera esta noche. Avery Bradley obviamente todavía está fuera con su lesión.”

Los Lakers son los favoritos de 7.5 puntos contra los Grizzlies con un total de 225 puntos. Memphis tiene marca de 5-9 esta temporada y ha perdido sus últimos dos juegos por dos dígitos.