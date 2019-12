NFL Playoffs 2019: Clasificación de NFC y AFC después de la semana 13

Los playoffs de la NFL están a un mes de realizarse y la imagen de la postemporada todavía tiene mucho en el aire. Finalmente tuvimos nuestro primer equipo para golpear su boleto de postemporada cuando los Saints aseguraron el NFC Sur con su victoria de Acción de Gracias sobre los Falcons. Drew Brees está emocionado de llegar a la postemporada, pero admitió que Nueva Orleans tiene “peces más grandes para freír”.

“Este fue el objetivo número 1, obviamente, ganar la división”, señaló Brees, según Saints.com. “Conoces nuestra mentalidad, los tipos que tenemos y cómo progresamos cada año. Tenemos peces más grandes para freír, por así decirlo, pero tenemos una lista de metas y objetivos. Solo queremos derribarlos uno por uno, pero al final del día, hagámoslo simple en este momento. Centrémonos en jugar nuestro mejor fútbol. Sigo pensando que está a ambos lados de la pelota. Si continuamos haciendo eso y lo hacemos mejor cada semana, veremos qué sucede “.

La pérdida de los Cowboys ante los Bills significa que la clasificación de la NFC Este, está tan nublada como siempre. Filadelfia estaría empatada con Dallas si logran una victoria contra los Dolphins. Los Seahawks y los 49ers siguen en una carrera apretada por la NFC Oeste.

La derrota de San Francisco ante Baltimore significa que Seattle tendría la delantera en la división con una victoria sobre Minnesota gracias a un desempate. Los Seahawks también saltarían a la semilla número 2 en la NFC con una victoria sobre los Vikings en Monday Night Football. Los Saints serían la semilla número 1 en virtud de su victoria directa sobre los Seahawks.

Aquí hay un vistazo a la clasificación actual de los playoffs de la NFL. Continuaremos actualizando la clasificación a continuación, después de que se completen los juegos de la tarde.

Clasificación de los playoffs de la NFC: rumbo a la semana 13

Los equipos con un asterisco ya han asegurado un lugar en los playoffs. Los equipos en negrita llegarían a los playoffs si la postemporada comenzara hoy.

TEAM W L T 1. 49ers 10 2 0 2. Saints* 10 2 0 3. Packers 9 3 0 4. Cowboys 6 6 0 5. Seahawks 9 2 0 6. Vikings 8 3 0 7. Rams 7 5 0 8. Bears 6 6 0 9. Buccaneers 5 7 0 10. Eagles 5 7 0 11. Panthers 5 7 0 12. Cardinals 3 8 1 13. Redskins 3 9 0 14. Giants 2 10 0

NFC Playoff Matchups

Aquí están los enfrentamientos actuales de los playoffs de la NFC si la postemporada comenzó hoy. Las dos primeras semillas obtienen un adiós de primera ronda y organizan un juego de playoffs en la Ronda Divisional.

No. 6 Minnesota Vikings vs. No. 3 Green Bay Packers

No. 5 Seattle Seahawks vs. No. 4 Dallas Cowboys

Adiós: No. 1 San Francisco 49ers, No. 2 New Orleans Saints

Clasificación de comodines de NFC

Los dos mejores equipos en la clasificación de comodines reclamarán un lugar en los playoffs. Los equipos en negrita llegarían a los playoffs si la postemporada comenzara hoy.

TEAM W L T 1. Seahawks 9 2 0 2. Vikings 8 3 0 3. Rams 7 5 0 4. Bears 6 6 0 5. Buccaneers 5 7 0 6. Eagles 5 7 0 7. Panthers 5 7 0 8. Cardinals 3 8 1 9. Redskins 3 9 0 10. Giants 2 10 0

Clasificación de los playoffs de la AFC

Los equipos en negrita llegarían a la postemporada si los playoffs comenzaran hoy. Las dos primeras semillas obtienen un adiós de primera ronda y organizan un juego de playoffs en la Ronda Divisional.

TEAM W L T 1. Patriots 10 1 0 2. Ravens 10 2 0 3. Chiefs 8 4 0 4. Texans 7 4 0 5. Bills 9 3 0 6. Steelers 7 5 0 7. Titans 7 5 0 8. Raiders 6 6 0 9. Colts 6 6 0 10. Browns 5 7 0 11.Jaguars 4 8 0 12. Broncos 4 8 0 13. Chargers 4 8 0 14. Jets 4 8 0 15. Dolphins 3 9 0

Aquí hay un vistazo a los enfrentamientos actuales de los playoffs de la AFC.

No. 6 Pittsburgh Steelers vs. No. 3 Jefes de Kansas City

No. 5 Buffalo Bills vs. No. 4 Houston Texans

Adiós: No. 1 Patriotas de Nueva Inglaterra y No. 2 Baltimore Ravens

Clasificación de comodines de la AFC

Los dos mejores equipos en la clasificación de comodines reclamarán un lugar en los playoffs. Los equipos en negrita llegarían a los playoffs si la postemporada comenzara hoy.

TEAM W L T 1. Bills 9 3 0 2. Steelers 7 5 0 3. Titans 7 5 0 4. Raiders 6 6 0 5. Colts 6 6 0 6. Browns 5 7 0 7.Jaguars 4 8 0 8. Broncos 4 8 0 9. Chargers 4 8 0 10. Jets 4 8 0 11. Dolphins 3 9 0

Este artículo se redactó con información de nuestro portal hermano, Heavy.com.