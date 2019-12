La tragedia de Lamar Jackson: su padre y su abuelo murieron el mismo día: ¿qué pasó?

Las cosas no siempre han sido fáciles para Lamar Jackson y su familia, y en uno de los hechos más duros que ha tenido que enfrentar el jugador, el padre del mariscal de campo murió cuando tenía solo ocho años, siendo una de sus peores experiencias de vida.

El progenitor de Lamar murió a la edad de 31 años y como si el dolor fuera poco, ese mismo día falleció el abuelo del jugador.

El padre del jugador murió en un accidente automovilístico el mismo día en que falleció el abuelo del mariscal de campo, por lo que es un día del que la familia no discute mucho públicamente por razones obvias.

Jackson dijo que su padre murió en un accidente automovilístico cuando tenía 8 años.

Lamar hizo referencia a esta tragedia durante su discurso de aceptación del Trofeo Heisman.

“Pero volviendo a mi madre. Puso mucho en mí, como dije antes, tras haber perdido a mi padre y a mi abuelo el mismo día”, dijo Lamar, según UPI.com. “Me dolió. Quería llorar mucho, pero mi madre era la verdadera soldado. Ese día yo quería ser el bebecito, la niña. Pero ella me dijo: ‘Lamar no llores’, y lo recordaré por el resto de mi vida”.



Fue la fe de la familia lo que los guió a través de los días oscuros, y es parte de la razón por la cual Lamar tiene una relación especial con su madre, Felicia Jones.

Felicia lo animó a que se tatuara el versículo bíblico Marcos 6: 4 en su antebrazo, según el South Florida Sun-Sentinel.

Felicia siempre ha sido protectora de su hijo, especialmente después de que su padre falleció. Una de las muchas maneras en que Felicia cuidaba a su hijo era insistir en que permaneciera como mariscal de campo cuando llegara a la universidad. Algunas escuelas vieron la velocidad y el atletismo de Lamar como inspiración para llevarlo a una de las posiciones de habilidad. ESPN detalló las exigencias de reclutamiento de Felicia y cómo el entrenador en jefe de Louisville, Bobby Petrino, pudo aterrizar a Lamar.

Consiguió a Jackson prometiéndole a la madre que los principales reclutadores en el estado nunca movería a su hijo a la recepción o la defensa.

Después de que el padre de Jackson murió cuando Lamar era un niño, Felicia Jones lo crió sola y protegió ferozmente sus sueños de convertirse en mariscal de campo.

La pelea de Felicia valió la pena ya que Lamar se ha convertido en uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Lamar tiene a los Ravens como uno de los mejores equipos de la NFL y el mariscal de campo de Baltimore es uno de los favoritos para el premio MVP de la NFL.