¿Qué pasó en apelación de Myles Garrett tras atacar a jugador con un casco?

Tras el terrible incidente en el que terminó golpeando a Mason Rudolph, el ala defensiva de los Cleveland Browns, Myles Garrett, tuvo su audiencia de apelación con los funcionarios de la NFL este miércoles. Los directivos analizan el incidente por golpear con el casco al jugador de los Pittsburgh Steelers, y ahora está a la espera mientras le responden.

Dianna Russini de ESPN informó que la audiencia de Garrett duró poco más de dos horas y que podría tomarse una decisión antes del fin de semana.

Garrett fue suspendido “indefinidamente” por golpear al mariscal de campo de los Steelers, Mason Rudolph en la cabeza con su casco el jueves pasado. Se informó que la suspensión sería por al menos los últimos seis juegos de la temporada y los playoffs

Según los informes, la apelación de Garrett se basa en un precedente, según el informante de ESPN NFL, Dan Graziano.

“La fuente dice que el argumento de apelación de Myles Garrett se basa en precedentes. Antonio Smith consiguió 2 juegos de pretemporada, más un juego de temporada regular para usar el casco en Incógnito en 2013. Ergo, incluso seis juegos (el resto de esta temporada) es demasiado largo, argumentan. Y, por supuesto, la suspensión indefinida inaceptable”.



Tras el incidente, Garrett emitió un comunicado, en el que se reprochó su proceder.

“Perdí la calma y lo que hice fue egoísta e inaceptable”, escribió Garrett. “Sé que todos somos responsables de nuestras acciones y solo puedo demostrar mi verdadero carácter a través de mis acciones en el futuro. Quiero disculparme con Mason Rudolph, mis compañeros de equipo, toda nuestra organización, nuestros fanáticos y con la NFL. Sé que tengo que ser responsable de lo que sucedió, aprender de mi error y tengo la intención de hacerlo”.

Mientras hablaba con los periodistas el miércoles, el entrenador en jefe de los Browns, Freddie Kitchens, confirmó que Garrett se representó a sí mismo en la audiencia.

“Myles tiene una gran representación”, dijo el entrenador en jefe Freddie Kitchens. “Más importante aún, Myles se representará bien a sí mismo. Continuaremos apoyándolo a él y a Larry y no dudaremos con ese apoyo”.

Si bien el equipo respalda plenamente la búsqueda de Garrett para reducir su suspensión, el enfoque de los Browns está en otro enfrentamiento que debe ganar contra los Dolphins mientras buscan mantenerse en la carrera de playoffs.

“Aquí en este edificio hoy, estamos preocupados por Miami”, dijo Kitchens. “No podemos controlar eso. Inicialmente no pudimos controlar todas las sentencias y cosas así. Solo vamos a controlar lo que podemos controlar. No tenemos nada que ver con eso”.

Los Browns han sido uno de los equipos más indisciplinados de la liga y la suspensión de Garrett lo puso nuevamente de manifiesto. De acuerdo con Daryl Ruiter de 92.3 The Fan, los Browns han cometido 23 faltas flagrantes de 15 yardas en las categorías de rudeza, burlas, golpes ciegos y antideportivas.

“Bueno, hablamos todo el tiempo acerca de ser el equipo de fútbol más inteligente y más duro y, a veces, una de esas cosas no sucede y disminuyes tus posibilidades de ganar y disminuyes tus posibilidades de ser exitoso y queremos agregar a ambos a la mezcla, no una sin la otra. Así que tienes que ser ambos”, dijo Kitchens. “Ese es un tema de conversación continuo y siempre se discutirá”.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habló sobre la suspensión de Pre-Flight Playbook con Gary Myers. No se contuvo cuando se le preguntó sobre el incidente.

“No hay lugar para eso en el juego”, dijo Goodell. “No jugará el resto de la temporada. Probablemente se reunirá con nosotros en algún momento de la temporada baja, y creo que juzgaremos si tiene remordimiento. ¿Entienden por qué no es aceptable? ¿Entendemos lo que va a hacer para asegurarnos de que no vuelva a suceder? Esas son las cosas que van a ser muy importantes para nosotros”.

Además de la suspensión de Garrett, ambas organizaciones fueron multadas con $ 250,000 por el incidente, mientras que el tackle defensivo de los Browns, Larry Ogunjobi, y el liniero ofensivo de los Steelers, Maurkice Pouncey, fueron suspendidos. Pouncey recibió una prohibición de tres juegos y Ogunjobi se perderá uno. Pouncey y Ogunjobi apelaron sus suspensiones esta semana.

La NFL anunció el miércoles que la suspensión de un juego de Ogunjobi se mantendría por su papel en la pelea, pero su multa de $10,527 sería anulada.

No se ha anunciado ninguna suspensión o multa para Rudolph, quien abordó el incidente antes de la práctica de los Steelers el miércoles.

“Lo considero un privilegio, no un derecho a ser parte de la NFL. Ser parte de una organización de primera clase… y no cumplí esa expectativa el jueves por la noche”, dijo.