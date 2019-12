Después de haber sido expulsado en la victoria de 21-7 entre los Cleveland Browns sobre los Pittsburgh Steelers, tras un golpe de casco a casco, Damarious Randall denunció que ha recibido múltiples amenazas de muerte a través de las redes sociales.

Mientras hablaba con los periodistas el miércoles, Randall reveló que había recibido comentarios amenazantes y arremetió contra los atletas de doble moral que deben cumplir con su parte de levantar sus voces cuando los fanáticos los amenazan.

“Después del golpe he recibido tantas amenazas de muerte, muchas personas que me llaman, personas que dicen: ‘Oh, espero que te lastimes, voy a matarte, esto y aquello”, Dijo Randall, en diálogo con cleveland.com. “Y cuando los fanáticos nos lo hacen está bien, pero luego, cuando decimos algo, es un problema, nos metemos en problemas. Simplemente nunca entendí esa (doble moral)”, comentó el jugador.

VídeoVideo related to damarious randall denuncia amenazas de muerte: ¿quién amenazó al jugador? 2019-11-22T00:12:08-05:00

Randall aseguró que tras el partido, las cosas estaban más acaloradas de lo normal, debido a la pelea entre cascos entre el ala defensiva de los Browns, Myles Garrett y el mariscal de campo Mason Rudolph de los Steelers. Sin embargo, Randall, como cualquier humano sensato, no vio eso como una excusa para las amenazas de violencia contra su vida.



“No debería importar”, dijo Randall. “Al final del día, la NFL es una hermandad; nadie sale a lastimar a nadie. Estamos todos involucrados, este es un negocio basado en el entretenimiento. Al final de cuentas, somos artistas. Lo último que necesito hacer es vigilar mi espalda para ver a los fanáticos que me hagan cosas locas. Sé que la mayoría de ellos ni siquiera conoce esta vida, porque realmente he estado en esa vida…. Sé que la mayoría de ellos ni siquiera están cerca de esa vida”, dijo la estrella de la NFL.

Steelers vs. Browns Week 11 Highlights | NFL 2019The Pittsburgh Steelers take on the Cleveland Browns during Week 11 of the 2019 NFL season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Check out our other channels: NFL Vault http://www.youtube.com/nflvault NFL Network http://www.youtube.com/nflnetwork NFL Films http://www.youtube.com/nflfilms NFL Rush http://www.youtube.com/nflrush NFL Play Football https://www.youtube.com/playfootball NFL Podcasts https://www.youtube.com/nflpodcasts #NFL #Steelers #Browns 2019-11-15T05:01:08.000Z

“Es gracioso para mí cómo dicen y dicen cosas locas, fuera de lo común, pero al igual que la situación con uno de mis antiguos compañeros de equipo (la seguridad Jermaine Whitehead). Perdió su trabajo detrás de algo así, pero no está bien que digan abiertamente cosas así. Eso me parece una locura”, dijo.

El incidente al que se refiere Randall con Whitehead se produjo después de la derrota de los Browns ante los Broncos. Whitehead publicó múltiples comentarios en las redes sociales atacando a los críticos después de un mal juego. Los Browns lo corrieron rápidamente el día después del partido.

Browns' Damarious Randall ejected for helmet-to-helmet hit vs. SteelersCleveland Browns safety Damarious Randall was ejected from the team's game vs. the Pittsburgh Steelers for a helmet-to-helmet hit in the third quarter. The Browns lead 14-7 in the fourth quarter. 2019-11-15T04:00:16.000Z

Tras ser expulsado, Randall dijo que estaba en la ducha en el momento del incidente entre Garrett y Rudolph. Intentó frenéticamente reunir información después de emerger.

“Cuando vi que teníamos el juego en secreto, me di una ducha y probablemente estuve en la ducha durante 10 o 15 minutos y lo siguiente que supe es que regresé al vestuario y escuché sobre el incidente”, dijo. “Todavía no lo he visto en este momento, todavía estoy tratando de preguntar qué sucedió porque la forma en que la gente lo explicaba, alguien comenzó a atacar en el maldito estadio, así que pensé ¿por qué la gente actúa así?”.

Randall dijo que nunca hubiera esperado ese tipo de acto de Garrett.

Damarious Randall Smiles Knocking Out Diontae Johnson & Gets EjectedHope he is ok, he was bleeding from the ear! What do you guys think? 2019-11-15T03:56:29.000Z

“Eso definitivamente no está en su personalidad desde el momento en que lo conocí”, dijo Randall. “No ha sido más que un gran, gran compañero de equipo; Un gran, gran tipo. Juega con dinosaurios, escribe poemas para ganarse la vida, definitivamente es un buen tipo. No sé qué fue lo que realmente provocó eso, pero este equipo definitivamente está en su esquina, definitivamente estoy 100% en su esquina y vamos a permanecer apoyándolo durante el proceso”.

Garrett tuvo su apelación escuchada por la NFL el miércoles y se espera que reciba el veredicto esta semana. Randall y los Browns son los favoritos de dos dígitos contra los Dolphins esta semana, ya que buscan llevar su racha de victorias a tres.