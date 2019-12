Lesión de Giannis Antetokounmpo:¿Qué pasó con la estrella de los Bucks?

La lesión de Giannis Antetokounmpo le impedirá jugar contra los Pelicans, ya que The Greek Freak trata el dolor en el tendón del cuádruple derecho, según los Bucks. El candidato MVP ha tenido la suerte de no perder mucho tiempo durante su carrera en la NBA, y no parece que su lesión en el quad sea significativa.

Es un golpe significativo para ESPN ya que Antetokounmpo se une a Zion Williamson en la banca en un juego donde inicialmente se esperaba que las dos estrellas se enfrentaran cuando comenzara la temporada. Milwaukee ha ganado 15 juegos consecutivos, pero tendrá que continuar su racha sin su gran estrella. Puede que aún no se estén enfrentando, pero Antetokounmpo elogió al hombre novato.

“Es un gran jugador. Es una bestia “, dijo Antetokounmpo al Milwaukee-Journal Sentinel. “Solo deseo que (tenga) una recuperación saludable. Tiene que cuidar su cuerpo y volver sano. Obviamente, creo que dominará la liga durante muchos años. Obviamente, quiero jugar contra un tipo así, pero lo más importante es que cuide su cuerpo y esté sano “.

Giannis tiene la oportunidad de ganar premios MVP consecutivos

Antetokounmpo es el favorito temprano para ganar el premio MVP de la NBA, lo que le da al All-Star la oportunidad de ganar trofeos consecutivos. Los números de la estrella de los Bucks están en muchas categorías importantes. Antetokounmpo está promediando 30.9 puntos en comparación con 27.7 por juego la temporada pasada. Está promediando más rebotes en 13.2 por encima de sus 12.5 tableros anteriores por juego.

Antetokounmpo también está disparando mejor desde detrás del arco ya que su 31.9 por ciento es más de un seis por ciento más alto que el 25.6 por ciento de la temporada pasada. El All-Star también está disparando cerca del doble de tres en comparación con la temporada pasada.

El monstruo griego está disparando 3 mejor esta temporada

Antetokounmpo siente que los Bucks aún pueden ganar un campeonato incluso si no está disparando tres, pero el MVP de la NBA enfatizó que quiere disparar mejor, algo que sus números recientes indican que hizo una prioridad en la temporada baja.

“Hay mucha gente por ahí que dijo:” Oh, si Giannis no agrega los 3, no será uno de los mejores jugadores de la liga “, explicó Antetokounmpo a CBS Sports. “¿Acabo de ganar el MVP? No 3, ¿verdad? Todavía puedo ganar el campeonato sin disparar al 3, pero quiero disparar al 3. Disparé el 3 un poco mejor este año, a medida que avanzaba la temporada estaba mejorando. Disparar a los 3 hará que sea mucho más fácil para mi juego y mucho más fácil para mis compañeros de equipo, así que debo agregar ese elemento a mi juego “.

Los Bucks no han publicado una línea de tiempo para que Antetokounmpo regrese a la cancha.