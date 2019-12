Gerrit Cole firma un contrato millonario con los Yankees: ¿Cuánto ganará?

Los Yankees de Nueva York vieron el lunes la firma de Stephen Strasburg por el Washington National y decidieron subir la apuesta e ir todos a última hora del martes.

Los Yankees causaron un gran revuelo, aterrizando a Gerrit Cole en un acuerdo récord por un valor total de $ 324 millones. Tanto el valor anual total como el promedio de $ 36 millones rompen el récord de MLB para un contrato firmado por un lanzador de agente libre.

Breaking: Gerrit Cole to Yankees. 9 years. 36M per. 324M total. — Jon Heyman (@JonHeyman) December 11, 2019

“Gerrit Cole a los Yankees. 9 años. 36M por. 324M en total.”

Cole, de 29 años, viene de una temporada notable con los Astros de Houston cuando tuvo marca de 20-5 con 326 ponches líderes en la MLB y una mejor efectividad de la Liga Americana de 2.50. Terminó segundo en la carrera del Premio Cy Young de la Liga Americana, quedando justo detrás de su compañero de equipo de los Astros, Justin Verlander.

Al agregar uno de los mejores lanzadores iniciales del juego, los Yankees finalmente obtienen su as que han estado buscando desesperadamente aterrizar durante las últimas temporadas.

Cole ahora se ubicará en la cima de una sólida rotación de titulares en el Bronx que incluye a Luis Severino, Masahiro Tanaka, James Paxton, J.A. Happ y Jordan Montgomery.

Gerrit Cole tuvo una racha ganadora histórica durante su año de contrato

Gerrit Cole se consolidó como un as bonificado durante su temporada de contrato con los Astros de Houston en 2019.

Después de comenzar la temporada con un récord mediocre de 4-5, Cole cambió el interruptor y entró en una racha ganadora histórica, yendo 19-0 en sus siguientes 25 aperturas en la temporada regular y los playoffs.

Fue la racha ganadora más larga del juego en 107 años, desde 1912 cuando Rube Marquard de los Gigantes de Nueva York comenzó la temporada 19-0.