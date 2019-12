Ruiz Jr. vs. Joshua 2-Bolsa: ¿Cuánto gana cada boxeador?

Este sábado 7 de diciembr 2019 Andy Ruiz Jr. defenderá sus títulos mundiales de peso pesado del OMB, AMB y FIB ante Anthony Joshua. El británico tendrá su revancha seis meses después de caer sorpresivamente ante el mexicano, quien cobrará la bolsa más jugosa de su carrera hasta ahora y aquí te contamos cuánto ganará por esta pelea.

La revancha es en un escenario poco común para la práctica del boxeo, Arabia Saudita. El lugar donde se realizará la pelea será la Diriyah Arena, un reciento abierto que se modificó para que los asistentes puedan apreciar desde cualquier sitio del estadio toda la pelea.

Al tratarse del otro lado del orbe, el horario no será nada común. Se espera que la pelea estelar entre el mexicano y el británico se dé alrededor de las 17:00 horas Este (3 pm. E.T), 14:00 del Pacífico.

En la primera pelea en Nueva York que se realizó en junio de este año, Andy se llevó entre 5 y 7 millones de dólares por sustituir a Jarrell Miller. Ahora, para el combate en Arabia Saudita, el actual campeón cobrará alrededor de 10 millones de dólares. Una cifra muy alejada de lo que ganará Anthony Joshua, quien sigue siendo el ‘lado A’ de la negociación.

El británico se llevará una bolsa de entre 55 y 60 millones de dólares gracias a su cláusula de revancha que firmó en la primera pelea. Con esta cifra, Joshua se convertirá en el boxeador de su país que más ha cobrado por una pelea de box.

Joshua vs Ruiz Jr. Previa

Joshua (22-1, 21 nocauts) es el campeón mundial unificado de los pesos pesados, con el título de la FIB desde 2016, el título de la AMB desde 2017 y el título de la OMB desde 2018.

En febrero, el británico de 29 años acordó luchar contra Jarrell Miller. Un mes después, la Asociación Voluntaria Antidopaje determinó que Miller había dado positivo por la sustancia prohibida GW1516.

Ruiz (32-1, 21 nocauts) peleó por última vez el 20 de abril, (antes del combate de junio de 2019 contra Joshua) obligando a Alexander Dimitrenko a tirar la toalla después de cinco rondas. Dos días después, el promotor Eddie Heard llamó a Ruiz para que interviniera por Miller.

La única derrota en la carrera del californiano de 29 años se produjo en 2016, cuando Joseph Parker le entregó una derrota por decisión mayoritaria en una pelea por el título vacante de peso pesado de la OMB.

“Todo lo que escucho es” AJ lo aplastará en una ronda “, pero no escucho”, dijo Joshua, según ESPN. “Desde el exterior piensan que cualquiera puede boxear, entonces, ¿cómo es capaz de boxear el tipo que no parece un luchador? Siempre digo que pones a 10 culturistas en el ring, ninguno de ellos podría luchar por un título regional. No se trata de cómo te ves. Es un oficio, una habilidad y lo que hay en tu corazón y tu cabeza.

“Andy tiene todo eso. Él puede pelear y boxear, eso es lo que importa. Sácame de mi cuerpo pero mantén los mismos atributos, el mismo jab, la misma barbilla, el mismo corazón y la misma mente, pero un cuerpo diferente … Todavía llegaría a la misma posición en la que estoy porque es lo que hay dentro de ti lo que hace que campeón, tu genética y su genética son las mismas, ¡y él tomó la pelea!

“Él está interesado, es un juego y no puedes golpearlo. Él puede pelear y tiene manos. Le dio un campeón mundial en problemas de Parker. Andy está seguro de nivel de campeonato. No lo he subestimado un poco. Ser famoso y popular no gana peleas. Saber boxear y pelear gana peleas “.

Ruiz, de ascendencia mexicana, sabe que tiene sus detractores.

“No pensé que llegaría a este nivel. Mucha gente dudaba de mí “, dijo Ruiz a Sky Sports, según Boxing Scene. “Dijeron:” este niño gordito no hará nada, no está en forma “. Pero seguí persiguiendo mi sueño, seguí entrenando duro y puse a un lado todas las cosas negativas. Yo creía en mi mismo.

“Todos me han subestimado desde el primer día, y eso me da una motivación extra para trabajar más duro. Sí, necesitamos trabajar más duro en el cuerpo. Pero no te hace un gran luchador, tener un paquete de seis. Lo que hace a un gran luchador es tener corazón y lanzar golpes. Es lo que hay adentro. Es pasión y coraje cumplir mis sueños y lograr mi objetivo de convertirme en el primer campeón mexicano de peso pesado del mundo.

“Estar en la pelea de Canelo fue una motivación, fue emoción. Quiero ser el Canelo de la división de peso pesado. Nunca ha habido una estrella mexicana de peso pesado. Es inusual, pero Dios me dio este talento, así que estoy aquí para sorprender al mundo y enojarme “.