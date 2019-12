Ruiz Jr. vs. Joshua 2: ¿Cuánto cuesta ver la pelea por DAZN?

Este sábado 7 de diciembre de 2019 el estadounidense de ascendencia mexicana Andy Ruiz Jr. defenderá sus títulos mundiales de peso pesado del OMB, AMB y FIB ante Anthony Joshua. El británico tendrá su revancha seis meses después de caer sorpresivamente ante el mexicano, quien cobrará la bolsa más jugosa de su carrera hasta ahora y aquí te decimos cuánto cuesta ver la pelea.

DAZN Precio y cómo registrarse

Tenga en cuenta que el precio varía en distintos países.

Para aquellos en los Estados Unidos, hay dos opciones de precios diferentes al registrarse en DAZN:

Puede comenzar una suscripción mensual por $ 19.99 aquí. Se renueva automáticamente a ese precio cada mes, pero puedes cancelar en cualquier momento.

Puede comenzar una suscripción anual por $ 99.99 aquí. Obviamente, si planea mantener DAZN a largo plazo (más abajo encontrará más información sobre los próximos eventos), este es un valor muy superior. Usted paga más por adelantado, pero sale alrededor de $ 8.33 por mes.

Una vez que se haya registrado para cualquiera de las opciones, puede ver la tarjeta completa Canelo vs Jacobs en vivo en su computadora a través de DAZN.com, o en su teléfono, tableta, televisión inteligente, Roku, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de DAZN la aplicación

¿Qué está incluido con DAZN?

En el lado del boxeo, DAZN tiene derechos exclusivos sobre tres de los cuatro mejores boxeadores de BoxRec en el mundo: Canelo (No. 1), Gennady Golovkin (No. 3) y Anthony Joshua (No. 4).

Eso significa que, DAZN también tuvieron a Joshua vs Andy Ruiz Jr el 1 de junio, así como la pelea de Triple-G contra Steve Rolls el 8 de junio. Fueron tres peleas de nivel PPV en el lapso de cinco semanas.

Además, todas las noches de lucha de Golden Boy y Matchroom Boxing se llevarán a cabo en DAZN, por lo que también tendrás las peleas de los campeones del mundo como Jaime Munguia, Oleksandr Usyk, Katie Taylor, Dmitry Bivol, Tevin Farmer, Callum Smith, Maurice Hooker, Demetrius Andrade , Srisaket Sor Rungvisai, Angel Acosta, David Lemieux, Andrew Cancio y otros.

Ah, sí, y también hay rumores de que el legendario peso pesado Wladimir Klitschko está en conversaciones para firmar con DAZN para su regreso.

DAZN también tiene los derechos de Bellator, que incluye peleas anticipadas como Michael Chandler vs Patricio “Pitbull” Freire (Bellator 221, 11 de mayo) y Lyoto Machida vs Chael Sonnen (Bellator 222, 14 de junio).

DAZN también incluye una versión MLB de NFL RedZone, titulada ChangeUp. Está alojado por Adnan Virk y Scott Rogowsky durante los días de semana, y por Jake Mintz y Jordan Shusterman de Cespedes Family BBQ los fines de semana.

En Canadá, DAZN incluye todos los deportes de combate mencionados anteriormente, así como todos los juegos de la NFL, la NFL Network, el fútbol universitario, los partidos de la Liga de Campeones, la MLS, el rugby internacional y algo de tenis de la WTA.

¿DAZN vale la pena?

No importa de qué manera lo hagas, la respuesta a esa pregunta es un sí bastante rotundo.

Piénselo de esta manera: cuando peleaban en PPV, Canelo, Triple-G y Joshua cada uno costaba unos $ 50 o más. En septiembre, Canelo vs. Golovkin II costó $ 85. La última pelea entre Canelo y Kovalev probablemente hubiera sido de $ 70 o $ 80 en PPV.

Ahora, si te registras en la suscripción mensual a DAZN y la mantienes durante dos meses, puedes obtener las tres de sus próximas peleas por un total de $ 39.98. En ese mismo período de tiempo, también está obteniendo el movimiento anticipado de Oleksandr Usyk al peso pesado y lo que debería ser un enfrentamiento muy popular entre las leyendas de MMA Lyoto Machida y Chael Sonnen. Obtener todo eso, más un par de otras noches menores de lucha, por $ 40 durante dos meses es un valor bastante claro.

Además, si desea ir con la suscripción anual, el valor se vuelve aún mejor. Viéndolo de nuevo en términos de Canelo, Golovkin y Joshua, probablemente obtendrás alrededor de seis carteleras de combate de calibre PPV en total, y eso probablemente incluya otros combates en DAZN, a lo largo del curso de un año por $ 99.99. Solo esas peleas, que previamente habrían costado un total de cientos de dólares en PPVS individuales, valen el precio de suscripción anual, y eso sin tener en cuenta las docenas de otras noches muy buenas de peleas que obtendrás a lo largo del año.

Si solo quieres ver a Canelo cada vez que pelea, tiene sentido ir con la suscripción mensual y luego cancelar hasta que llegue su próximo combate. Incluso a esa velocidad, todavía está ahorrando dinero fácilmente en comparación con la antigua opción PPV.

Pero si eres un fanático del boxeo y / o MMA, la suscripción anual se pagará sola rápidamente.

Deja que el boxeador Mike Coppinger lo resuma:

“El cambio en los precios (DAZN se mudó recientemente de $ 9.99 por mes al nuevo precio de $ 19.99 por mes) para los fanáticos del boxeo hardcore solo significa que definitivamente haremos la suscripción anual ya que es un valor realmente bueno”, dijo. “Algunos fanáticos ocasionales podrían no ir por esa ruta, los que deciden el último segundo comprar una pelea porque ven que está en el último segundo”. Pero eso sigue siendo más barato que cuando algunos de estos estaban en pay per view y algunos de esos fanáticos podrían hacer una publicación anual porque es un buen valor. Es bueno para los fanáticos del boxeo “.