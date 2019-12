LeBron James: ¿Por qué habla maravillas de Carmelo Anthony?

Lebron James tendrá una larga reunión con Carmelo Anthony, uno de sus mejores amigos, mientras los Lakers de Los Ángeles y los Portland Trail Blazers se enfrentan el viernes por la noche.

Anthony, un 10 veces All-Star y ex campeón anotador de la NBA, fue firmado por los Blazers el mes pasado después de más de un año fuera del baloncesto profesional. Ahora con una oportunidad, Anthony está prosperando, siendo nombrado el Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste después de promediar 22.3 puntos, 7.7 rebotes y 2.7 asistencias mientras ayuda a Portland a dar un comienzo lento.

“Mentalmente, [el año] fue muy desafiante”, dijo Anthony a ESPN. “Emocionalmente, fue muy desafiante”.

“La parte física se iba a cuidar sola”, dijo Anthony. “Me iba a mantener un poco en forma. Iba a estar en el gimnasio. Pero creo que [las caminatas fueron] para tener mi mente correcta, para tener mi espiritualidad y mis emociones correctas, solo para hacer todo bien y volver con una mente clara ”.

Su amigo LeBron ha estado observando desde lejos. Hubo rumores de que los Lakers traerían a Anthony, pero el equipo decidió ir en otra dirección.

“Había muchos equipos en los que pensé que iba a estar”, dijo Anthony a Ohm Youngmisuk de ESPN. “En lo que respecta a LeBron, es algo de lo que hemos hablado desde que estábamos en la escuela secundaria. No estaba en su poder. Algunas personas podrían decir que estaba en su poder. Pero es algo por lo que lo estaba llamando y hablando con él, preguntándole: “¿Puedes hacer esto por mí?” [Pero] nunca lo habría puesto en esa posición porque muchas veces es más profundo que eso y yo comenzó a entender el negocio del baloncesto “.

LeBron James está feliz de ver a Carmelo Anthony prosperar

James entendió por lo que Anthony estaba pasando y esperaba que pudieran combinar fuerzas.

“Creo que todos tenían dudas. Incluyéndose, probablemente, ”dijo James. “Siempre esperé que tuviera una oportunidad. Cuando se mencionó su nombre con nosotros, esperaba que esa oportunidad se presentara también. Cuando tuvimos nuestras lesiones, esperaba que pudiera venir a formar parte de aquí, y no sucedió por ninguna razón. Pero estoy feliz de que tenga la oportunidad de regresar y jugar el juego que le encanta “.

La oportunidad nunca se manifestó con los Lakers, pero LeBron está extasiado de ver a Anthony de vuelta en una cancha de la NBA.

“Orgulloso de él”, dijo James al Athletic. “No sé si necesitaba escucharlo o no, pero estoy [improperio] orgulloso de él. Como, realmente como un hermano de sangre.

“Es como cuando la gente te arroja piedras y trata de enterrarte vivo y puedes elevarte por encima de eso [improperio]. Eso es increíble. [Expletivo] tipo de golpe a casa. Es una cosa hermosa. Cosa bonita. Sólo los fuertes sobreviven.”

LeBron James, Carmelo Anthony tienen historia

James y Anthony llegaron a la liga el mismo año en 2003: LeBron como la mejor selección para su ciudad natal, Cleveland Cavaliers, y Melo como el tercero en Denver.

El enfrentamiento entre los dos amigos de “Banana Boat” solía ser el evento principal de la noche, aunque Anthony admite que los tiempos han cambiado.

“Solo jugar contra él es especial”, dijo Anthony, “pero no creo que sea tan especial como solía ser”. Ahora es muy diferente, estamos en diferentes situaciones “.

Los Lakers son un favorito de cuatro puntos para el juego con un total de 224.5.

“Va a ser genial”, dijo Anthony a los periodistas esta semana.