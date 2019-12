Conor McGregor espera resultados del UFC 245: ¿Con quién peleará?

El inminente regreso del legendario campeón de UFC Conor McGregor se cierne sobre el deporte de MMA y, aunque no peleará hasta UFC 246 en enero, los resultados de 245 podrían jugar un papel importante en la forma en que el calendario de peleas de McGregor para 2019 podría mejorar.

La última vez que ingresó al octágono en 2018, McGregor sufrió una pérdida a manos de Khabib Nurmagomedov en una pelea por el cinturón liviano. Después de una derrota convincente a manos de Nurmagomedov, la situación en el ring se volvió fea cuando Khabib y su esquina instigaron una pelea completa con el campamento McGregor. Tanto McGregor como Nurmagomedov fueron golpeados con fuertes suspensiones por el altercado.

McGregor ya salió y dijo que planea pelear tres veces en 2019. Su pelea de regreso es contra el veterano de UFC Donald Cerrone y dado que su última pelea terminó, una revancha probable con Nurmagomedov todavía está en las cartas. Eso deja una pelea en 2019 todavía en el aire y la forma en que UFC 245 se sacude podría ser la clave.

UFC 245 tiene lugar el sábado 14 de diciembre a las 10 p.m. ET en Las Vegas. Se emitirá como pago por visión en ESPN +.

Cómo UFC 245 impacta a Conor McGregor

UFC 245: Inside the Octagon – Usman vs Covington

A lo largo de su carrera, Conor McGregor ha luchado en peso pluma, peso ligero y peso welter. Aunque se esperaba que volviera a bajar a peso ligero luego de su pelea con Donald Cerrone, una victoria lo pondría en posición de atacar la corona de peso welter. Con Kamaru Usman y Colby Covington listos para la batalla, un enfrentamiento potencial de cualquiera contra McGregor sería sin duda uno de los mayores empates en la memoria reciente de UFC.

Salvo una decisión extremadamente cercana en el título de la UFC 245, el campeón de peso welter debería tener un calendario mayormente libre con una línea de tiempo de retorno que coincida misteriosamente similar a McGregors, que pelea cuatro semanas después. Aunque Jorge Masvidal parece haberse ganado la siguiente oportunidad por el título en el peso welter, sería difícil negar que un nombre masivo como McGregor tenga una oportunidad en el cinturón.

Una vía interesante, en caso de que McGregor gane, pero el UFC siente que necesita un poco más de tiempo para sacudir el óxido del anillo, podría ser un potencial eliminador del título contra Masvidal. McGregor fue una parte importante del proceso de diseño del cinturón BMF de Masvidal y fue especialmente vocal en la acumulación de la pelea del cinturón BMF, llegando incluso a decir que estaría interesado en pelear contra el ganador.

Especialmente teniendo en cuenta el tiempo que pasan lejos de los campos de entrenamiento y el hecho de que McGregor está empezando a envejecer, reducir a 145 o 155 es una tarea cada vez más difícil para el irlandés. Si bien renuncia a un poco de tamaño luchando en las 170 libras, está mucho más cerca de su peso de caminar y ha demostrado la capacidad de competir con uno de los mejores luchadores de la división y vencerlo.

McGregor siempre se ha metido en el ring y con cinturones en 145 y 155, no está fuera del alcance de la posibilidad de pensar que el “campeón campeón” podría estar buscando convertirse en el “campeón-campeón-campeón” y asumir Un nuevo desafío en el peso welter. Si lo logra, McGregor se convertiría en el primer luchador en la historia de la UFC en ganar un cinturón en tres clases de peso diferentes.

Colby Covington says the entire 170 pound division are gatekeepers and calls out Conor McGregor.

Con Colby Covington luchando por el cinturón de peso welter en UFC 245, establece una historia potencialmente eléctrica si Covington y McGregor ganan sus respectivas peleas. Aunque bastante unilateral, Covington nunca ha sido tímido acerca de dispararle al “campeón-campeón”.

En medio de los problemas legales de McGregor en abril de 2018, Covington envió un tweet que criticaba a McGregor y le ofreció traerlo.

Aunque McGregor aún no ha contratado a Covington, nunca ha sido uno de los que retrocedieron de una guerra de palabras y la acumulación de un enfrentamiento potencial entre McGregor y Covington, sin duda, sería uno para las edades.

Problemas legales recientes de Conor McGregor

Conor McGregor's full ESPN interview with Ariel Helwani | SportsCenter

Hablando de los problemas legales de McGregor, su tiempo fuera del deporte se ha visto afectado por la controversia. A principios de 2019, McGregor estuvo involucrado en un incidente en el Hotel Fontainebleau en Miami, donde un hombre presentó cargos civiles y penales contra McGregor. Se dijo que McGregor tomó el teléfono del hombre y lo estrelló contra el suelo. Al ser arrestados y acusados ​​de robo a mano armada y travesuras criminales, los casos civiles y penales serían rápidamente desestimados debido a inconsistencias en el testimonio de la víctima.

Sin embargo, los enfrentamientos de McGregor con la ley estarían lejos de terminar. En abril de 2019, McGregor estuvo involucrado en una pelea de bar en Dublín. TMZ luego lanzó un video del incidente en agosto que muestra claramente a McGregor golpeando a un hombre mayor después de una disputa aparentemente sobre el whisky de McGregor. McGregor fue acusado de asalto y el 1 de noviembre terminó declarándose culpable de los cargos y recibió una multa de € 1,000.

El notable triunfo en UFC de Conor McGregor

Conor McGregor's best UFC fights | ESPN MMA

Aunque McGregor solo ha ido 2-2 en sus últimas cuatro peleas, el “campeón” original construyó su legado en la parte posterior de una increíble racha de victorias que abarca dos de las divisiones más profundas de UFC.

Llegado a sus límites en su segunda pelea de UFC por su compañero y ahora campeón de peso pluma actual, Max Holloway, McGregor luego entró en una juerga eliminatoria. Terminando con Diego Brandao, Dustin Poirier, Dennis Siver, Chad Mendes y José Aldo por nocaut en las dos primeras rondas, McGregor se estableció como el principal artista de nocaut del deporte. Su aniquilación de Aldo, en particular, grabó su nombre en los libros de historia de UFC.

Montando una racha de 18 peleas ganadas y posiblemente el rey libra por libra del deporte, Aldo fue considerado en gran medida intocable en el peso pluma. McGregor giró rápidamente esa noción y noqueó a Aldo en solo 13 segundos, el final más rápido en una pelea por el título de UFC.

McGregor pasaría a protagonizar un par de guerras épicas con Nate Díaz y después de que Díaz sorprendió a McGregor con poca antelación en el peso welter, el “campeón-campeón” regresó con una valiente victoria por decisión en cinco asaltos en lo que se considera ampliamente como uno de las mejores peleas en la historia del deporte.

Los ex adversarios de Conor McGregor peleando en UFC 245

Max Holloway on Conor McGregor, UFC 245 and Champion vs. Challenger mindset

Conor McGregor está vinculado a UFC 245 en más de un sentido. Además del hecho de que el ganador de la pelea por el título de peso welter podría jugar un factor en sus próximas peleas, varios de los antiguos adversarios notables de Conor McGregor están peleando en la cartelera.

José Aldo, el hombre que McGregor destronó en 13 segundos, está haciendo su debut después de dejar el peso gallo. Después de su derrota ante McGregor, Aldo recuperó el cinturón interino en una pelea contra Frankie Edgar antes de perder un par de peleas por el título ante el actual campeón Max Holloway. Después de que Alexander Volkonovski terminó con Aldo con un nocaut despiadado, posiblemente el mejor peso pluma de todos los tiempos decidió probar suerte en una clase de peso diferente.

Hablando de Holloway, el primer luchador de UFC en tomar una decisión sobre McGregor también está peleando en 245. Defendiendo su cinturón de peso pluma contra Alexander Volkonovski, Holloway ha dominado a fondo la división desde que McGregor dejó su cinturón en 2016.