UFC 245-Cartelera 14 de diciembre 2019: ¿Quiénes se enfrentan?

Una super actractiva cartelera con seis campeones UFC actuales o anteriores, se verán en la cartelera de lucha UFC 245 que se carga de arriba a abajo con íconos del deporte, este sábado 14 de diciembre de 2019. Desde uno de los ex campeones más dominantes de UFC como José Aldo hasta el nuevo y emocionante rey de los pesos welter, Kamaru Usman, UFC 245 presentaa al menos un nombre familiar en cada pelea.

Incluso el único enfrentamiento que no presenta a un campeón actual o anterior, Urijah Faber vs.Petr Yan, cuenta con una emocionante historia de la leyenda de las MMA contra uno de los jugadores más apasionantes del mundo.

Tres peleas por el título están programadas para la noche de este sábado 14. Kamaru Usman tiene su primera oportunidad de defender el cinturón de peso welter en el evento principal y se enfrenta a Colby Covington, mientras que Max Holloway defiende su corona de peso pluma contra el creciente Alexander Volkonovski en el evento principal.

A pesar de no figurar ni en el evento principal ni en el evento principal, la reina libra por libra femenina Amanda Nunes también está en la cartelera y busca consolidar su lugar como la luchadora de MMA femenina más temible con una segunda victoria en su carrera sobre Germaine de Randamie .

UFC 245 tiene lugar el sábado 14 de diciembre a las 10 p.m. ET en Las Vegas. Se emitirá como pago por visión en ESPN +.

Hay algo de mala sangre entre Kamaru Usman y Colby Covington

Después de arrebatarle el cinturón al viejo rey welter Tyron Woodley en su última pelea, Kamaru Usman se enfrenta al ex campeón interino de peso welter Colby Covington en su primera defensa del cinturón. Usman recogió una victoria dominante sobre Woodley y mostró un juego de stand-up muy mejorado para ir con su lucha dominante.

Covington, por otro lado, está buscando la redención después de que su UFC le quitara el título provisional. Obligado a retirarse de un eliminador del título con el ex campeón Woodley debido a una cirugía nasal, el UFC optó por liberar a Covington de su cinturón y, en cambio, le dio la oportunidad a Usman, quien rápidamente ganó. Esto ha llevado a algo de mala sangre entre los dos luchadores con Covington usando el fallecimiento del fundador de los Blackzilians, Glenn Robinson (el gimnasio donde entrena Usman) como forraje para hablar de basura antes de su enfrentamiento.

Covington no ha perdido desde que ganó el cinturón interino sobre Rafael dos Anjos, y aunque solo peleó una vez en el último año, su victoria fue una demostración impresionante sobre la leyenda de UFC Robbie Lawler en la que estableció un récord de UFC por la mayor cantidad de golpes lanzados en una pelea.

Max Holloway defiende su corona contra el peligroso Alexander Volkonovski

El prospecto de peso pluma más brillante de UFC se encuentra con uno de los campeones más famosos de la división en la segunda pelea por el título de la noche en UFC 245. A pesar de quedarse corto frente a Dustin Poirier por el título ligero interino, Max Holloway volvió al peso pluma y volvió a su victoria. maneras contra Frankie Edgar.

Sin embargo, Holloway debería tener sus manos llenas con Alexander Volkanovski. Invicto en su carrera en UFC, Volkanovski viene de un par de victorias que definieron su carrera sobre Chad Mendes y José Aldo. Volkanovski, un golpeador de poder feroz de 145 libras con uno de los antecedentes de lucha libre más fuertes en la división, tiene un estilo de presión que está hecho a medida para darle problemas a Holloway.

Amanda Nunes está en una liga propia cuando se trata de las divisiones femeninas en el UFC. La quinta libra por libra de la promoción y la única mujer clasificada entre las 10 mejores, Nunes es, con mucho, la fuerza más dominante en el MMA femenino. Si bien anteriormente obtuvo una victoria sobre Germaine de Randamie en 2013, Nunes tiene la oportunidad de abrir la puerta para la súper pelea más grande en la historia de los deportes de combate femeninos si gana en UFC 245.

El fenómeno del boxeo femenino, Claressa Shields, orgullosa propietaria de un récord amateur de 77-1 para ir con un récord perfecto de 9-0 como profesional, ha expresado interés en establecer una pelea con Nunes en caso de que cada una de las mujeres gane su próxima pelea. Si Nunes supera a Randamie en 245, parece que lo único que se interpondrá en el camino sería una victoria de Shields en su próxima pelea el 10 de enero.

Si bien se espera que Nunes vuelva a vencer a Randamie nuevamente, Randamie no ha perdido desde que se conocieron, aunque fue noticia en los titulares después de ser despojada de su cinturón de peso pluma debido a su falta de voluntad para luchar contra Cris Cyborg.

José Aldo busca una nueva oportunidad de vida en peso gallo contra Marlon Moraes

Sin embargo, otro ex campeón honra la tarjeta en UFC 245 cuando el ex querido libra por libra José Aldo intenta suerte en la redención contra Marlon Moraes. Aldo está haciendo el movimiento hacia el peso gallo desde su antiguo trono en el peso pluma y debería ser interesante ver cómo tanto su poder como su cardio se mantienen con el mayor corte de peso.

Sin embargo, Aldo no tendrá una pelea de ajuste de ninguna manera. Moraes es un ex campeón de peso gallo de la WSOF y tuvo una grieta en el oro de UFC contra Henry Cejudo en su última pelea. Mientras Moraes se quedó corto frente a Cejudo, el astuto veterano tiene un arsenal completo y es más que capaz de aprovechar la probable incertidumbre de Aldo en torno a pelear con un nuevo peso.

Urijah Faber le da la bienvenida a Petr Yan a la élite de la división de peso pluma

A pesar de ser la única pelea de la noche en no contar con un campeón actual o anterior de UFC, la primera pelea de la carta principal presenta posiblemente el mayor empate en la historia de UFC para nunca ganar un cinturón. Urijah Faber, el niño de California, fue en gran parte responsable de poner en el mapa las clases de peso más pequeñas de MMA. Al llegar a la escena en 2003 y ganar su primer cinturón WEC en 2006, Faber defendería el cinturón seis veces y fue la primera estrella en una categoría de peso por debajo de las 155 libras. El éxito de Faber, en particular, fue una gran razón de por qué el UFC terminó comprando y absorbiendo al WEC.

Desafortunadamente para Faber, el veterano no recibirá un enfrentamiento de magdalenas y, en cambio, se enfrentará a uno de los jugadores más emocionantes de la división. Petr Yan aún no ha perdido una pelea de UFC desde que se unió a la promoción en 2018 y cuenta con algunas manos pesadas para ir con un juego terrestre que mejora rápidamente. Con el potencial de convertirse en una de las próximas estrellas de la división, Faber es el paso perfecto en la competencia para ver si Yan está listo para el escalón superior de la división.