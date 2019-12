Cómo comprar UFC 245: Precio PPV y oferta de paquete ESPN Plus

Puedes comprar UFC 245 a través de ESPN + aquí. Para obtener detalles de precios y una vista previa del evento, lea a continuación.

Con un trío de peleas importantes para este sábado 14 de diciembre de 2019, por la noche en el T-Mobile Arena, UFC 245 tiene la oportunidad de cerrar 2019 con la mejor carta de pelea del año.

Aquí está todo lo que necesita saber para ordenar el UFC 245 PPV:

Cómo comprar UFC 245 PPV

Necesita una suscripción a ESPN + para comprar UFC 245, por lo que sus opciones de pedido varían dependiendo de si ya es un suscriptor de ESPN +:

Si no tiene ESPN +: puede obtener una oferta especial que incluye una suscripción de un año a ESPN + (valor de $ 49.99) y UFC 245 (valor de $ 59.99) por solo $ 79.98:

Compre ESPN + y UFC 245

Si ya tiene ESPN +: aún puede obtener el precio especial del paquete. Pero en lugar de comenzar una nueva suscripción de ESPN +, solo extenderá su suscripción actual de ESPN + por un año y obtendrá el UFC 245 PPV por un total de $ 79.98:

Actualice ESPN + y compre UFC 245

Si ya tiene ESPN + y solo desea comprar el UFC 245 PPV, puede ir aquí y luego seleccionar “¿Solo busca UFC 245? Obténgalo por $ 59.99 aquí ”enlace.

Dónde ver UFC 245

Una vez que se haya inscrito en ESPN + y haya comprado el PPV, hay varias maneras diferentes de ver Usman vs Covington, Holloway vs Volkanovski, Nunes vs de Randamie y la tarjeta principal completa de UFC 245

Puedes ver las peleas en tu computadora a través de via ESPN.com o puedes mirar en tu teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One, u otra transmisión compatible dispositivo a través de la aplicación ESPN.

Para todas esas opciones, deberá iniciar sesión con su cuenta de ESPN + para ver las primeras preliminares (ESPN +) y la tarjeta principal (ESPN + PPV). También puede ver el segundo conjunto de prelims (ESPN2) de esta manera si inicia sesión con un proveedor de cable.

Vista previa de UFC 245

En el evento principal, Kamaru Usman pondrá su recién reclamado cinturón de peso welter en la línea contra Colby Covington.

Usman, quien no ha perdido desde la segunda pelea de su carrera profesional en 2013, tomó el título de Tyron Woodley en UFC 235 en marzo, ganando por decisión unánime. Recientemente afirmó que casi se alejó del deporte a principios de 2018.

“Estuve muy cerca”, dijo Usman en el TSN MMA Show, según MMA Mania.

Y agregó: “Tenía como cinco, en realidad, seis o siete meses de estar sentado tratando de que alguien peleara conmigo. La organización seguía diciendo: “Ese tipo lo rechazó, ese tipo lo rechazó”. Así que pensé, no tiene sentido “.

Usman agregó que Covington estaba entre los luchadores para optar por no luchar contra él.

“Y parte de eso es el oponente con el que estoy luchando”, dijo, según MMA Mania. “Me lo han ofrecido varias veces, cuatro veces para ser exactos, y los ha rechazado a todos. Entonces esto es parte de lo que contribuyó a mi frustración en ese momento. Así que pensé que debería caminar “.

Antes de que Usman y Covington se enfrenten, Max Holloway buscará mantener su cinturón de peso pluma contra Alexander Volkanovski. Antes de eso, Amanda Nunes, la actual campeona de peso gallo y pluma de las mujeres, buscará su quinta defensa del cinturón de peso gallo.

Ella reclamó el título en UFC 200 en julio de 2016, presentando a Miesha Tate a través del estrangulador trasero desnudo. Su primera defensa fue contra Ronda Rousey cinco meses después.

Nunes recordó recientemente haber visto a la mejor Rousey, Liz Carmouche, en la primera pelea de mujeres de UFC en febrero de 2013.

“Cuando vi esa pelea, lo primero que pensé es que patearé el trasero [de Rousey]”, dijo Nunes, segúnESPN. “Eso fue lo principal. Pero estaba muy feliz por el momento. Fue un gran momento para todos nosotros. Pero en ese momento, [pensé], voy a ser el campeón en el UFC. La venceré en el futuro “.

Tarjeta UFC 245

Tarjeta principal (10 p.m. ET)

Kamaru Usman (campeón) contra Colby Covington, peso welter

Max Holloway (campeón) vs.Alexander Volkanovski, peso pluma

Amanda Nunes (campeona) vs.Germaine de Randamie, peso gallo femenino

José Aldo vs. Marlon Moraes, peso gallo

Urijah Faber vs.Petr Yan, peso gallo

Tarjeta preliminar (8 p.m. ET)

Mike Perry vs. Geoff Neal, peso welter

Irene Aldana contra Ketlen Vieira, el peso gallo de las mujeres

Matt Brown vs. Ben Saunders, peso welter

Tarjeta preliminar temprana (6:30 p.m. ET)

Chase Hooper contra Daniel Teymur, peso pluma

Kai Kara-France vs. Brandon Moreno, peso mosca

Jessica Eye vs.Viviane Araujo, el peso mosca de las mujeres

Oskar Piechota vs.Punahele Soriano, peso mediano