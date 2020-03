Postres de chocolate saludables que tienes que tratar ya!

View this post on Instagram

Sin lactosa, sin caseina, sin huevo y sin azúcar ¡PERFECTOS! saben a ¡GLORIA! ¡ES BRUTAL! Valido para todas las dietas especiales 😍 ❤️ ¡ES LO MÁXIMO! MENCIONA 👇🏻 A QUIEN NECESITA UN BROWNIE ASÍ #LaCocinadeCarlayMafer 🤤🤤🤤 . . . . INGREDIENTES 250 g compota de manzana (hicimos casera, sustituciones al final) 125 g de mantequilla de frutos secos (usamos de almendra @nutti.co ) 40 g de cacao en polvo ______________________ PREPARACIÓN 1️⃣ En un bol mezcla la compota junto a la mantequilla de frutos secos hasta integrar. 2️⃣ Agrega el cacao cernido y mezcla hasta que el color sea uniforme. Vierte en un molde previamente engrasado y enharinado con cacao. _ 3️⃣Precalienta el horno a 180•C hornea de 35 a 40 min. Déjalo enfriar TOTALMENTE antes de cortar déjalo enfriar totalmente, puedes introducirlo en la el refri para acelerar el proceso. 4️⃣ Si sientes que falta endulzar agrega un poco de endulzante ❤️ _____________________ 👁 SUSTITUCIONES: 1️⃣ No tienes mantequilla de frutos secos: usa otra materia grasa, mantequilla, ghee, margarina…_ 2️⃣ No tienes compota de manzana: puedes hacer compota de cualquier otra fruta banana, durazno, pera… o la que quieras 3️⃣ Llevas dieta Keto: usa puré de frutos rojos y chia en las misma cantidad 🙌🏻😍