Bolitas de energía: 3 recetas para una merienda saludable

❄️Haz click en el carrusel de fotos para ver la receta en Español !!!!!!❄️ ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ Ingredients • 1 precooked ripe plantain • 1/2 cup coconut flour • 1 tablespoon coconut oil • 1/3 cup chopped almonds • 2 tablespoons of chia • 1/3 cup raisins • 2 tablespoons almond butter or your preference • 2 tablespoons cocoa • 2 tablespoons date syrup or maple syrup • 1 teaspoon of vanilla • 1 teaspoon orange extract or 1 tablespoon orange zest • A pinch of salt • 1/4 teaspoon of cinnamon Topping: • 1 cup shredded coconut • 1/8 teaspoon beet powder • 1/8 teaspoon of spirulina • 1/8 teaspoon of turmeric preparation: 1. Puree the ripe plantain and proceed to mix all the ingredients, use your hands and involve your children in this procedure is therapeutic, relaxing and fun. 2. Then proceed to make the energy balls of the size you like and place them on a tray. 3. Separate the cup of grated coconut into three and proceed to mix with turmeric, spirulina and beet powder 4. After you have the mixtures ready proceed to wrap the balls or as who says to bathe them until the coconut adheres.