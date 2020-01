5 Alimentos nutritivos que debes consumir después de hacer ejercicio

Después de pasarte horas largas en el gimnasio y hacer abdominales y sentadillas hasta más no poder, lo ultimo que quieres es no alimentarte adecuadamente y echar a perder todo el tiempo y esfuerzo que invertiste. Lo que comes es uno de los componentes mas importantes para lograr ponerte en forma. Es importante comer inmediatamente después de entrenar ya que es el momento en donde presentas un cuadro de reducción de fibras musculares, energía y agua que necesitas reponer. Esta regeneración se logra a través del consumo de alimentos media hora a una hora después de ejercitarte cuando tu cuerpo es más susceptible a volver a almacenar energía. Es recomendable carbohidratos como el pan o la pasta y alimentos proteicos como el huevo, la carne, el atún, o nueces, soja, y tofu si eres vegetariana o vegana. Algunas muy buenas opciones que puedes considerar post entrenamiento incluyen:

Avena

La avena es una fuente de carbohidratos complejos que ayuda a mantenerte energizada. Además, su alto contenido de fibra soluble ralentiza la digestión, por lo que te sentirás llena durante más tiempo. Tomate libertades complementando un tazón de avena con frutas, cremas, nueces y semillas y eleva sus propiedades nutritivas.

5 Avenas Instantáneas Fáciles de Vida Vegana:

Tip: Espolvorea sobre la avena una cucharada de semilla de cáñamo, ricas en ácidos grasos Omega 3 y 6, hierro y vitamina E.

Batidos de Proteína

Los batidos son una opción sumamente popular por lo fácil, versátil y beneficiosos que suelen ser. Aquí te presentamos una receta casera quemagrasas de proteína natural por la entrenadora Rebeca Rubio. Esta receta es perfecta si decides no usar un polvo proteico artificial, y en su lugar reemplazarlo con yogur griego y crema de almendra o maní, dos alternativas ricas en proteína, carbohidratos y grasa monoinsaturada.

Batido de Proteína Natural:

Tip:Agrégale una o dos cucharadas de avena para una buena dosis de hidratos de carbono, esenciales para la recuperación muscular.

Batatas

Las batatas podrían fácilmente ser uno de los alimentos más saludables del planeta. Este carbohidrato cuenta con un alto nivel de vitamina A,B, C, fibras, y potasio entre otras excelentes propiedades. También se combinan perfectamente con carnes magras como el pavo y el pollo o proteínas vegetarianas como el tofu para una comida saludable después del entrenamiento.

Batatas con Verduras al Horno de Cocina Casera:

Tip: Cocinar las batatas al vapor o hervir rápidamente a fuego alto es la mejor manera de conserva su valor nutricional sin sacrificar el sabor.

Aguacate

El aguacate es increíblemente alto en potasio, lo cual aumenta la fuerza muscular, el metabolismo, el equilibrio electrolítico y ayuda a prevenir los calambres musculares después del entrenamiento. Esparce un poco de aguacate sobre una tostada, agrega a una ensalada, o come con un poco de sal y jugo de limón para un delicioso aperitivo que satisfaga los músculos.

7 Maneras de comer Pan con AGUACATE en 5 minutos de Yovana Mendoza:

Tip: Esparce semillas de calabaza sobre la tostada para agregarle proteina adicional y un efecto mucho más crujiente

Huevo

El huevo es uno de los alimentos mas accesibles y con propiedades benéficas para reconstruir masa muscular. Es excelente fuente de proteínas y aminoácidos, ayudando también a conservar y regenerar esa energía que perdemos durante el entrenamiento. Puedes cocinarlos como quieras y acompañarlos con carbohidratos saludables como tomates, aguacate o cualquier vegetal que desees.

Muffins de huevos de Goodful:

Tip: Para asegurarte si está fresco, coloca el huevo en un vaso con agua, si se hunde significa que todavía está fresco, si flota entonces es un huevo malo y ya no deberías usarlo. Para más tips haz clic aquí.