Dulce amor: postres para deleitar este Día de San Valentín

View this post on Instagram

Piña para las niñas 👩🏻👱🏻♀👩🏻‍🦱… y para los niños también 😜, sobre todo para las que empezaron dieta esta semana 🤭🤭!!! Ingredientes para preparar este postre de piña: 1 Piña. 2 Tzas. de ron blanco. 1/2 Azúcar morena. 1 Cdita. de extracto de vainilla. 1 Tz. de helado de vainilla. Jarabe de chocolate. 1/2 taza de nueces. Preparación: Marina las piñas en ron, azúcar y vainilla por 2 horas aproximadamente. Luego, llévalas a una parrilla para que se caramelicen por ambos lados. Cuando estén listas, sírvelas con tanto helado, jarabe de chocolate y nueces como gustes. Ahora dime si no vale la pena pecar con este dulcito 🍍🍫🍦?? #RecetasByChefJames