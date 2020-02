Este Día de San Valentín prepara una cena romántica para dos

El refrán, “el amor entra por la cocina” no podría ser mas cierto. El momento que nos sentamos a la mesa a comer nos desconectamos del mundo y unimos en conversación. Es un momento muy intimo. Según la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, después del Día de las Madres, el Día de San Valentín es la segunda fecha feriada más concurrida para los restaurantes, con alrededor del 25% de la población cenando fuera. Por esa misma razón los restaurantes se llenan con rapidez y si no reservaste a tiempo es muy probable que no encuentres disponibilidad. ¡Pero que eso no te frene! Una buena cena preparada en casa con amor y dedicación es igual de o más significante. El cocinar es una expresión de amor y generosidad, una muestra altruista que te permite aplicar la conciencia plena a un acto que no solo te beneficia a ti pero también a quien le cocinas. A continuación te compartimos una receta de la chef miamense Grace Ramírez que esperamos te inspire a darle una sorpresa a ese alguien muy especial este Día de San Valentín. ¡Buen provecho!

Camarones en Adobo de Guajillo

Ingredientes

2lbs de camarones grandes pelados y desvenados

Para el adobo

8 ajíes guajillo deshidratados cortados en tiras sin semillas (también puedes utilizar el ají mirasol peruano)

2 dientes de ajo pelados

¼ taza de jugo de naranja

¼ taza de aceite de sabor neutro

1 cucharada de jugo de limón

2 cucharadas de azúcar morena

1 cucharadita sal

1 cucharadita de comino

sal rosada del Himalaya o copos de sal marina

pimienta negra

Acompañamiento

1 cucharada de cilantro finamente picado

gajos de limón

Preparación

1. Coloca los ajíes deshidratados en una olla con agua. Lleva a un hervor, baja la llama y cocina a fuego lento por 20 minutos hasta que estén blandos. Escurre en un colador y conserva el agua aparte.

2.Licua los ajíes y agrega el resto de los ingredientes del adobo y procesa hasta obtener una mezcla lisa y uniforme, si es necesario agrega ¼ de taza de agua.

3.Coloca los camarones en un envase no metal o en una bolsa de plástico tipo Ziploc, agregar la mezcla de adobo y refrigera unos 30 minutos o hasta dos horas.

4.Precalienta la parrilla a fuego alto. Retira los camarones del adobo (conserva la salsa para más adelante si deseas), seca los camarones y sazona con sal y pimienta fresca recién molida.

5. Si deseas más salsa, escurre la mezcla del adobo en una sartén con el agua de los ajíes. Hierve por unos minutos hasta que se reduzca por mitad y reserva. Después añade a los camarones.

6. Cocina los camarones en la parrilla por aproximadamente 3 minutos, cada lado.

7. Otras opciones: también puedes cocinarlos en la estufa en una sartén de hierro fundido con aceite de oliva sobre fuego alto, o al horno. Si optas por el horno, precaliéntalo a 400F. Rosea una bandeja de horno con aceite de oliva, distribuye los camarones y hornea aproximadamente 15 minutos (dependiendo del tamaño de los camarones) voltéalos después de siete minutos, y permite que se cocinen unos 7 o 8 minutos más, hasta que estén listos. Sirve, exprime ¼ de limón y rosea con cilantro.

Para conocer más sobre chef Grace Ramírez, visita su página www.chefgraceramirez.com, o síguela en Instagram aquí.

