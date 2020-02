¿Por qué el aguacate es uno de los alimentos más nutritivos?

A través de las ultimas décadas el aguacate se ha convertido en toda una sensación. Según una encuesta, en el 2018 el consumo de aguacates en Estados Unidos supero dos mil millones de libras, comparado a las 400 libras que se registró en 1985. Muchos categorizan la cremosa fruta como un superalimento, hay restaurantes cuyos menús se dedican exclusivamente a servirlo en variedades creativas y deliciosas, y la baya hasta tiene su propia fecha festiva. Por si no lo sabias, el día nacional del aguacate es el 31 de julio. Pero para los fanáticos no es necesario una fecha para disfrutar una o cinco tajadas. Su poder nutritivo no se puede ignorar. Estos incluyen grasas saludables, antioxidantes, y 20 tipos de vitaminas y minerales entre ellos vitaminas C, E y B-6 y folato. ¡Verdaderamente una fruta mágica! Para que la disfrutes de la mejor manera posible, a continuación te compartimos algunos de sus datos nutricionales así como una deliciosa receta de guacamole de la reconocida chef y autora miamense, Grace Ramírez.

Algunos beneficios del aguacate incluyen:

¡Corazón contento! Los aguacates contienen un alto nivel de potasio, un diurético natural que ayuda a eliminar el sodio en tu cuerpo y bajar la presión arterial.

Grasa de la buena. La mayor parte de la grasa del aguacate es ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado reconocido por sus propiedades antiinflamatorias que ayuda a bajar el colesterol LDL, o colesterol “malo”, aquel que se pega a las paredes de las arterias formando placas y evita el flujo saludable de la sangre por el cuerpo.

Mejor visión. Los antioxidantes en el aguacate incluyen carotenos que son increíblemente importantes para la salud ocular y la prevención de cataratas y degeneración macular.

Aliado en la batalla contra el peso. Debido a su alto contenido fibroso, consumir aguacate ayuda a mantenerte llena más tiempo y a consumir menos calorías.

Guacamole Sexy para dos, de la chef Grace Ramírez

Ingredientes

2 aguacates maduros

1/2 cebolla morada, pelada y cortada en cubos pequeños

1 chile serrano o jalapeño, picadito

2 cucharadas de cilantro, finamente picado

1 cucharaditas de jugo de limón

1 cucharada de semillas de granada

1 cucharadita de semillas de sésamo tostadas

Sal de mar en hojuelas

Preparación

1. Moler el aguacate en un bol con un tenedor. Agregar el jugo de limón para

evitar que se oxide.

2. Añadir la cebolla, el chile, el cilantro, mezclar y sazonar al gusto. Justo

al momento de servir, agregar las semillas de granada,

el sésamo, y decorar con cilantro. Terminar con sal en hojuelas por arriba.