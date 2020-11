[VIDEO] La viral reacción de una presentadora de Fox ante acusación de “fake news” de pro-Trump

La presentadora de Fox News, Sandra Smith, pareció no darse cuenta de que estaba siendo vista y escuchada en la televisión en vivo cuando respondió a los comentarios de la invitada Cleta Mitchell sobre la legitimidad de los argumentos legales del presidente Donald Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas. Mitchell, una abogada de Washington D.C., estaba discutiendo defendiendo a Trump, y Smith no podía creer las falsedades que estaba diciendo.

En la mañana del 9 de noviembre, Mitchell estaba hablando con el coanfitrión del programa de Smith, Trace Gallagher, cuando dijo: “Recuerda, solo porque CNN o incluso Fox News dice quién es el presidente, eso no los convierte en presidente”, una declaración que hace que Smith gire su cabeza con incredulidad y decir: “¿¡Qué!?”

Parece que Mitchell no pudo oír hablar a la presentadora de American Newsroom, y Smith no parece darse cuenta de que el público podría escuchar sus comentarios. Para los espectadores, se puede escuchar a Smith hablando sobre Mitchell diciendo: “¿Qué está pasando?”.

Fox News pundit refuses to admit Joe Biden won the election.

The anchor reacts but doesn't realize she's live on air. pic.twitter.com/dCuh5anCku

— Strictly Count All The Votes (@christoq) November 9, 2020