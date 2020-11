[VIDEO] La emotiva felicitación de Kamala Harris a Joe Biden

La vicepresidenta electa Kamala Harris llamó al presidente electo Joe Biden para felicitarlo. “Lo hicimos, Joe”, dice una exuberante Harris en el video, que puedes ver a continuación.

En el video, Harris parece estar practicando deporte al aire libre. “Lo hicimos. Lo hicimos, Joe. Vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos “, dice Harris a través de su teléfono celular, rompiendo a reír. También se pueden ver lo que parecen ser agentes del Servicio Secreto en el fondo. Mira el video aquí:

Kamala Harris calls now President-elect Joe Biden after learning that she’d become the first woman vice president: “We did it Joe.” https://t.co/XuS2JCGzIv pic.twitter.com/84qgkWZvV0

— ABC News (@ABC) November 7, 2020