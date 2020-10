Nancy Pelosi advierte: ‘Mañana hablaremos de la 25a Enmienda’. ¿Qué significa para Trump?

La presidenta de la Cámara de representantes demócrata Nancy Pelosi, dijo a los periodistas el jueves 8 de octubre por la mañana, que pronto discutiría la Enmienda 25 con respecto al presidente Donald Trump, lo que desató una especulación desenfrenada. ¿A qué se refiere?

La Enmienda 25 fue ratificada por el Congreso después del asesinato del Presidente John F. Kennedy en 1967 y establece la línea de sucesión, en caso de que un presidente muera o se incapacite. Sin embargo, también prevé una situación en la que el vicepresidente y la mayoría de un gabinete puedan decidir que el presidente no está en condiciones de cumplir con sus deberes y declarar que el vicepresidente se haga cargo inmediatamente en ese caso, según la Biblioteca Jurídica de Cornell.

Durante su rueda de prensa el jueves, mientras hablaba de la decisión de Trump el martes de retirarse de las conversaciones sobre el paquete de estímulo pandemico, dijo Pelosi: “Ven mañana. Hablaremos de la Enmienda 25.”

La enmienda es frecuentemente evocada y etiquetada en las redes sociales en discusiones sobre la salud mental y física de Trump, y rápidamente se ha convertido en tendencia en Twitter.

Esto es lo que necesitas saber:

Pelosi estaba hablando del fin de las negociaciones de estímulo y la recuperación de Trump del coronavirus cuando evocó la 25a enmienda

.@SpeakerPelosi: "Tomorrow, by the way, tomorrow, come here tomorrow. We're going to be talking about the 25th Amendment." Full video here: https://t.co/5q4HIglmaZ pic.twitter.com/8Jeim87yJM — CSPAN (@cspan) October 8, 2020

Pelosi fue cuestionada sobre las posibilidades de un paquete de estímulo antes de las elecciones, tras el anuncio de Trump el martes de que se retiraba de las negociaciones, excepto en el caso de un proyecto de ley independiente para enviar cheques a los estadounidenses.

También hizo referencia a los últimos tuits y vídeos de Trump, sobre los que se ha especulado mucho, insistiendo en que se siente “muy bien” y “mejor que hace 20 años”, a pesar de haber sido diagnosticado con coronavirus la semana pasada.

“Bueno, no sé cuáles son las posibilidadese, cuando escuchas a alguien diciendo: “Soy joven y soy un espécimen perfecto”, en lugar de hablar sobre…el hecho de que ayer murieron cerca de 1,000 personas”, dijo Pelosi. “¿De qué estamos hablando aquí?”

“Ven mañana. Hablaremos de la Enmienda 25″, añadió.

La reportera de CNN, Manu Raju, regresó a su comentario un poco más tarde, preguntándole a Pelosi: “¿cree que es hora de invocar la Enmienda 25?”

“Si quieres hablar de eso, te veré mañana”, respondió Pelosi. “Pero me traes de vuelta a mi punto. Señor Presidente, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una prueba negativa, antes de que la prueba diera positiva? ¿Por qué la Casa Blanca no le dice al país ese dato importante sobre cómo se propagó y convirtió a la Casa Blanca en una zona conflictiva?”

Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) se puso en contacto con la oficina de prensa de Pelosi, pero no respondió inmediatamente a nuestra solicitud para comentarios.

La 25a Enmienda ha sido discutida recientemente, después de que Trump dio positivo por Coronavirus y surgieron especulaciones sobre su salud

El profesor de historia Steven M. Gillon, en una nota para el Washington Post el 5 de octubre, explicó las circunstancias antes y después de la muerte de los siete presidentes que murieron mientras estaban al mando, antes de que el asesinato de Kennedy en 1963 desencadenara la creación de la Enmienda 25.

La Enmienda se creó para eliminar la incertidumbre que rodeaba lo que debería suceder si un presidente se incapacita, dijo Gillon, pero los informes, a menudo contradictorios, de la Casa Blanca sobre la salud de Trump “solo sirvieron para crear confusión e incertidumbre, las mismas cosas que la enmienda fue diseñada para prevenir”.

El congresista demócrata de Maryland Jamie Raskin dijo esta semana que cuando Trump fue hospitalizado, debió haber cedido temporalmente la presidencia al vicepresidente Mike Pence. También presentó un proyecto de ley en 2017 para establecer una comisión, nombrada por el Congreso, para tomar una decisión sobre la aptitud de un presidente y asegurarse de que se produzca una transferencia de poder sin problemas, le dijo a Slate.

“Alguien que tiene síntomas leves puede ejecutar los poderes y deberes de la oficina, pero alguien que está en un ventilador obviamente no puede”, dijo Raskin. “Decisiones juiciosas deben hacerse a lo largo del espectro.”

Heavy contactó a la oficina de Raskin para obtener comentarios sobre lo que Pelosi dijo, pero no recibió respuesta inmediata.

Adversarios de Trump aplaudieron la declaración de Pelosi y los republicanos la llamaron “patética”

Pelosi drops a bomb on the Trump health coverup w/ "we're going to be talking about the 25th Amendment." Pence & the cabinet have been complicit for not removing an obviously insane dementia patient. The WR debacle & aftermath have put a spotlight on all of it- COVID & Dementia https://t.co/lAApJUbHxC — Tom Joseph (@TomJChicago) October 8, 2020

Tom Joseph, una popular personalidad y podcaster anti-Trump de Twitter que frecuentemente afirma que Trump tiene demencia frontotemporal utilizando video público y transcripciones como evidencia, dijo que era hora de invocar la enmienda y llamó el gabinete de Trump “cómplice”.

“Pelosi deja caer una bomba en el encubrimiento de la salud de Trump con, “Hablaremos de la Enmienda 25”, dijo Joseph. “Pence y el gabinete han sido cómplices de no remover a un paciente de demencia obviamente demente. La debacle de WR [Walter Reed] y las secuelas han brillado una luz sobre todo esto: el COVID y la demencia.”

La columnista republicana del Washington Post, Jennifer Rubin, también respaldó la discusión de Pelosi sobre la Enmienda 25, pero dijo que hay agujeros en el lenguaje que necesitan ser arreglados.

We should have a 25th Amendment discussion. It doesn't work. If president is incapacitated and refuses to use section 3 but VP is a spineless coward (won't use section 4) we really have no president. We need to think about how to fix this. — Jennifer 'Vote Early' Rubin (@JRubinBlogger) October 8, 2020

“Deberíamos tener una discusión de la Enmienda 25”, dijo. “No funciona. Si el presidente está incapacitado y se niega a usar la Sección 3 pero VP es un cobarde débil (no usará la Sección 4), realmente no tenemos presidente. Tenemos que pensar en cómo arreglar esto.”

Congressional Democrats have not stopped their quest to remove President @realDonaldTrump from office since the day he was sworn into office, working night and day to overturn the will of Americans. Here is another installment of their pathetic series. https://t.co/ZvM2pZGjHl — Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) October 8, 2020

El congresista republicano Andy Biggs de Arizona conectó la invocación de la 25ª Enmienda por Pelosi con el juicio político de Trump por el escándalo de Ucrania.

“Los demócratas del Congreso no han cesado su intento de destituir al presidente @realDonaldTrump desde el día en que fue juramentado, trabajando día y noche para anular la voluntad de los estadounidenses”, dijo Biggs. “Aquí está otra entrega de su serie patética.”

El congresista Doug Collins de Georgia también hizo referencia al proceso de destitución de Trump y dijo que no dejaría que Pelosi “se salga con la suya”.

.@SpeakerPelosi will stop at NOTHING to take down @realDonaldTrump. First it was the Russia hoax, then sham impeachment. Now she’s trying to invoke the 25th amendment because he… fully recovered from the coronavirus? We won’t let her get away with it.https://t.co/L9fRPFpynC — Rep. Doug Collins (@RepDougCollins) October 8, 2020

Pelosi “no se detendrá ante nada hasta no deshacerse de @realDonaldTrump”, dijo. “Primero fue el engaño de Rusia, luego el juicio político falso. Ahora está tratando de invocar la Enmienda 25 porque él… se recuperó completamente del coronavirus? No la dejaremos salirse con la suya”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com