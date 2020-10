[ENCUESTA]: ¿Quién ganó el debate vicepresidencial 2020?

El 7 de octubre marcó el único debate vicepresidencial, la primera vez que el vicepresidente Mike Pence se enfrentó a la senadora Kamala Harris. Fue un intenso debate, con mucho colgando de la balanza tras el diagnóstico de COVID del presidente Donald Trump. ¿Quién crees que ganó el debate anoche? Puedes votar en la encuesta a continuación.

Ayer fue un debate particularmente importante, ya que Harris y Pence ambos hicieron sus casos de por qué están equipados para dirigir el país en caso de que el presidente no pueda hacerlo. Es un debate importante teniendo en cuenta las edades de los candidatos. El ex vicepresidente Joe Biden cumplirá 78 años poco después de la elección y Trump tiene 74 años.

¿Quién crees que ganó el debate de anoche? Vota en nuestra encuesta a continuación:



El debate comenzó con una discusión de la pandemia

La primera parte del debate se enfocó en el coronavirus y la pandemia, con la pregunta inicial dirigida a Harris.

Harris dijo que este es el “mayor fracaso de cualquier gobierno presidencial en la historia de nuestro país”. Dijo que desde el 28 de enero la administración sabía que el virus se transmitía por el aire y que el pueblo estadounidense debió haber sido informado para que pudiera tomar medidas adecuadas. “A pesar de todo eso, hoy todavía no tienen un plan”, dijo. “Joe Biden sí.” Dijo que ella y Biden asegurarían que una vacuna fuera gratuita para todos y aplicarían el rastreo de contactos, entre otras medidas. Más tarde citó el deseo de Trump de mantener a la gente calmada ocultando información vital y preguntó qué calma sentían los estadounidenses cuando tenían que preocuparse por conseguir papel higiénico, por ejemplo.

Se le preguntó a Pence sobre los 210,000 estadounidenses que habían muerto y la tasa de mortalidad del país en comparación con otros países. “Nuestra nación ha pasado por un momento muy difícil este año”, dijo, añadiendo que Trump ha puesto la salud de los estadounidenses en primer lugar desde el primer día. Citó la restricción de viajes desde China que implemento Trump y dijo que pudieron preparar miles de millones de suministros para médicos, así como avanzar en la terapéutica. Dijo que el plan de Biden era similar a lo que ya estaban haciendo e insistió en que lo que Trump hizo realmente, de hecho, esta funcionando, y que no habían perdido más de un millón de estadounidenses como se predijo originalmente.

Harris dijo que se pondría una vacuna abogada por el Dr. Anthony Fauci, pero no por Trump. Pence insistió en que tendrían una vacuna en menos de un año.

Hubo momentos durante el debate en los que ambos candidatos se interrumpieron entre sí, pero el debate incluyó muchas menos interrupciones que el debate presidencial apenas una semana antes.

El cambio climático y la justicia también fueron discutidos

Otro tema de la noche fue el cambio climático. Se le preguntó a la Pence si el cambio climático causado por el hombre había hecho que los incendios forestales fueran más grandes y los huracanes más dañinos. Pence dijo que Trump había asumido un compromiso con la conservación y el medio ambiente. Dijo que seguirán escuchando la ciencia, pero añadió que el Nuevo Pacto Verde “aplastaría los empleos estadounidenses”.

“Trump y yo creemos que el progreso que tenemos en un ambiente más limpio ha estado ocurriendo precisamente porque tenemos una economía de libre mercado fuerte”, dijo Pence. Añadió que el gas natural y la fracturación hidráulica estaban ayudando a hacer que el medio ambiente fuera más limpio.

Cuando la moderadora, Susan Page, le pregunto a Harris que Biden decía que no apoyaba el Nuevo Pacto Verde, mientras que su sitio web menciona el marco, esta respondió que Biden no prohibiría el fracking: “Eso es un hecho”. También dijo que Biden ha sido claro “que está pensando en ayudar a crecer los empleos, razón por la cual no aumentará los impuestos para todo aquel que gane menos de $400,000 al año”. Dijo que la plataforma de Biden se centrará en la energía renovable y la energía limpia.

“Joe cree, una vez más, en la ciencia”, dijo Harris. Dijo que se ocuparán de los problemas ambientales y, al mismo tiempo, crearán puestos de trabajo.

Page preguntó a Harris qué quería que California hiciera si Roe vs. Wade fuera revocada. Harris contestó que ella y Biden son personas de fe. “Estamos 27 días antes de la decisión sobre quién será el próximo Presidente de los Estados Unidos”, dijo. “Estamos literalmente en una elección. Más de 4 millones de personas han votado. … Permitamos que el pueblo estadounidense asigne ese puesto en la Casa Blanca y luego asignaremos ese puesto en la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

Añadió que siempre lucharía por el derecho de la mujer a elegir.

Pence dijo que no podría estar más orgulloso de estar con un presidente que cree “en la santidad de la vida humana”. Dijo que Harris quiere aumentar el financiamiento para Planned Parenthood.

Luego se le preguntó a Pence sobre las condiciones preexistentes y si estarían protegidas. Pence no respondió a esa pregunta, pero le preguntó a Harris si ella y Biden llenarían la corte.

Harris dijo entonces que cuando Lincoln estaba en la reelección 27 días antes de las elecciones y se abrió un asiento en la Corte Suprema, Lincoln dijo que no era lo correcto. “El pueblo estadounidense está votando ahora mismo y debería ser su decisión”, dijo.

Dijo entonces que había sido testigo de nombramientos de por vida en los tribunales. “¿Sabes que de las 50 personas que el presidente Trump designó para el tribunal de apelaciones con nombramientos de por vida, no hay ni una persona negro? … ¿Quieres hablar de llenar el tribunal, vamos a hablar sobre el tema?”.

A continuación, se les preguntó a Pence y Harris sobre la paramédica asesinada en una redada fallida, Breonna Taylor. Harris dijo que no se hizo justicia, en su opinión. Luego habló de que la gente marchaba para lograr el ideal de justicia equitativa bajo la ley. “Yo formaba parte de esas protestas pacíficas”, dijo. Añadió que nunca tolerarán la violencia, pero que deben “luchar por los valores que apreciamos”. Dijo que como fiscal, sabe que la reforma es necesaria.

Pence respondió: “Nuestro corazón se rompe por la pérdida de vidas inocentes… Pero confío en nuestro sistema de justicia.” Dijo que confiaba en el gran jurado. También dijo que no había excusa para lo que le sucedió a George Floyd, pero tampoco había excusa para los disturbios y el saqueo. El Sr. Pence indicó que no creía que hubiera racismo sistémico en el sistema judicial.

Harris dijo que como ex fiscal, no se permitirá que se le de una lección sobre lo que significa hacer cumplir las leyes del país. “Estamos hablando de unas elecciones en 27 días en las que la semana pasada, el Presidente de los Estados Unidos… se negó a condenar a los supremacistas blancos. No fue como que si no se le brindó una oportunidad.… Luego cuando lo presionaron dijo, ‘retrocedan y esperen’. Esto es parte de un patrón de Trump”.

Pence dijo que Trump había condenado al KKK, a los neonazis y a los supremacistas blancos.

El tema final fue la elección en sí y Trump, quien no se comprometió a una transferencia pacífica del poder, y qué medidas tomaría Harris si eso sucediera.

Harris dijo que Biden está dedicado a luchar por la democracia. “Lo tenemos dentro de nuestro poder… tomar la decisión sobre lo que será el curso de nuestro país durante los próximos cuatro años”, dijo. “Y no dejaremos que nadie subvierta nuestra democracia”. No dio una respuesta específica a lo que harían si no se diera una transferencia pacífica de poder.

Cuando se le preguntó, Pence respondió que cree que ganarán las elecciones. Añadió que los demócratas habían intentado anular las últimas elecciones, incluyendo acusaciones de espionaje de Obama, junto con procedimientos de destitución. “Creo que ganaremos estas elecciones”, dijo Pence sin responder directamente a la pregunta.

Por último se pregunto cómo los estadounidenses pueden llevarse bien si los líderes no lo hacen. Pence dijo que creen en un intercambio libre y abierto de debate en los Estados Unidos. “No asuman que lo que están viendo en sus noticias locales es sinónimo del pueblo estadounidense”, dijo citando la relación entre Ginsburg y Scalia como un ejemplo de cómo la gente de los lados opuestos puede llevarse bien.

Harris dijo que Biden decidió postularse, en parte, porque estaba tan preocupado por el odio y la división entre los estadounidenses. “Joe tiene una larga reputación de trabajar de una manera bipartidista”, dijo. “Joe Biden tiene una historia de levantar a la gente y luchar por su dignidad. … Creo que el futuro es brillante, y será por su liderazgo y será porque luchamos por el voto de cada persona.”

Y con eso, el debate concluyó.

Los resultados de las encuestas de debate anteriores

La semana pasada, Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) realizó una encuesta para el debate de Trump y Biden. En esa encuesta, Biden recibió el 60.54% de los votos y Trump recibió el 39.46%.

Heavy también realizó una encuesta cuando Biden debatió por última vez contra Bernie Sanders en marzo. Para esa encuesta, Sanders recibió el 78.13% de los votos y Biden recibió el 20.32%. Solo el 1.54% votó que el debate fue empate.

¿Qué sigue después de anoche?

El segundo debate presidencial está programado para el jueves 15 de octubre, en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Interpretativas del Condado de Miami-Dade. El moderador de este debate será Steve Scully de C-SPAN. Este debate tendrá un formato de ayuntamiento. Aunque Trump dio positivo por el COVID-19, ha dicho que todavía planea asistir al debate. Biden dijo que no debería haber un segundo debate si Trump sigue dando resultados positivos a las pruebas de COVID, informó The Hill. Dijo que el debate debería seguir todos los protocolos de salud y que finalmente seguirá las directrices emitidas por la Clínica de Cleveland, que está supervisando los debates.

El alcalde Francis Suárez de Miami dijo que Trump no debería venir al debate si todavía está probando positivamente, informó Politico. La Dra. Mary Jo Trepka de la Universidad Internacional de Florida dijo a Politico que aconseja que las campañas para hacer un debate virtual; de lo contrario, deberían ser separados en salas cerradas de Plexiglás con aire filtrado HEPA.

Hasta ahora Biden ha probado negativo por coronavirus, pero los expertos dicen que el período de incubación puede tomar a veces hasta dos semanas.

El tercer debate presidencial está programado para el jueves 22 de octubre en la Universidad Belmont en Nashville, Tennessee. El moderador de este debate será Kristen Welker de NBC.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com