El anuncio sobre la vacuna de Moderna contra el COVID-19: ¿En qué consisten los nuevos ensayos?

El gigante farmacéutico Moderna empezará a hacer pruebas con vacunas contra el coronavirus en adolescentes estadounidenses. Serán vacunados 3000 adolescentes de entre 12 y 17 años. La noticia fue confirmada por el portal de noticias médicas clinicaltrials.gov y el diario The New York Times.

Moderna, which says its vaccine is 94.1% effective in adults, will soon begin testing it in children ages 12 through 17. Vaccines meant for both adults and children are generally tested first in adults to help make sure they are safe for pediatric trials. https://t.co/xcCEvgzZ4G

— The New York Times (@nytimes) December 2, 2020