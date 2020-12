Confirman cuándo fue la primera vez que Diego Maradona tomó cocaína: ¿Dónde jugaba el astro del fútbol?

A tan solo una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, ahora los principales titulares de los medios periodísticos argentinos son destinados a la investigación por la cual se trata de determinar si hubo negligencia médica en la atención del astro del fútbol mundial.

Al mismo tiempo, muchos personajes que estuvieron cerca del “Diez” durante toda su vida reaparecen públicamente y Carlos Fren, excompañero de Diego en Argentinos Juniors y con quien conformara dupla técnica en Mandiyú de Corrientes y Racing Club de Avellaneda, sorprendió con reveladores testimonios sobre cómo Diego Maradona se metió en el mundo de la cocaína.

Fren, de 65 años, brindó una entrevista exclusiva al medio Infobae en la que reveló que Maradona comenzó a consumir cocaína durante su etapa como jugador de Boca Juniors, club donde permaneció entre 1981 y 1982.

“Me indigna ver y escuchar a muchos que dicen haberlo conocido, si apenas lo vieron un puñado de veces o le hicieron un reportaje. Me hacen reír cuando dicen, por ejemplo, que empezó a consumir cocaína en España. Lamentablemente había sido antes, en el momento de jugar en Boca en 1981. Ahí ya entró en ese mundo de porquería que tanto le perturbó la vida”, aseguró Fren en diálogo con el citado medio argentino.

Aún dolido por el reciente fallecimiento de Maradona, quien en el último tiempo se mostraba muy desmejorado a nivel físico, Fren lamentó las circunstancias en las que murió el “Diez”. “Nunca pensé que Diego tendría un final así, como dicen, solo y deprimido. Él vivió a toda orquesta y en sus mejores momentos podía estar tres o cuatro días sin dormir y después hacerlo una semana de corrido. Fue un exceso de un montón de cosas que, a la larga e inexorablemente, te van deteriorando. Hay algo claro: vivió como quería vivir”, analizó Fren.

El fin de su relación con Diego Maradona

Durante otro tramo del reportaje, Carlos Fren apunta a Guillermo Coppola como el responsable del final de su relación con Diego Maradona.

“Guillermo Coppola fue el culpable. Cuando agarramos Mandiyú, él no era el representante de Diego. Apareció en medio de la pretemporada que hacíamos con Racing en enero de 1995 en Santa Teresita. Un día golpearon la puerta de la habitación y al observar por la mirilla vi que era él, entonces le dije a Diego que era Guillermo y me respondió que lo hiciera pasar. Enseguida me dio un abrazo y no se me despegaba, mientras yo trataba de sacármelo de encima porque casi no lo había visto en mi vida. Nos invitó a la casa de una familia de dos personas mayores que lo querían conocer y que iban a preparar un chivito. Esa noche fuimos y Coppola cuenta en todos lados que Diego se sintió mal y como había mal aroma en el baño, prendió fuego unos papeles. Pero la verdad es otra. Diego efectivamente fue al baño y, como pasaban varios minutos y no volvía, nos agarró la preocupación. A la media hora, Guillermo me dijo: ‘¿Por qué no te fijás a ver qué tiene?’, a lo que contesté: ‘¿Por qué no te fijás vos que sabés bien qué pasa?’. Le respondí eso, porque cuando bajamos de la camioneta vi un pase de manos medio raro… Cuando se abrió la puerta del baño, Diego estaba tirado en el piso como desmayado. Se recuperó y, al momento de irnos, me quedaron grabadas sus palabras: ‘Narigón, nunca tomes esa pastilla que me dieron, porque te mata’”, confesó Fren durante la charla con Infobae.

Y respecto a la influencia de Coppola, quien fuera amigo de Diego Maradona y su manager durante el auge de su carrera profesional, en su vínculo con Maradona, Fren agregó: “Yo ya venía con ganas de largarme a dirigir solo, por eso me abrí, pese a que no tenía laburo. Y está claro que me perjudicó el haber estado con Maradona al lado, porque se me hizo muy difícil conseguir trabajo. A mí me volteó Guillermo Coppola. Me dio asco verlo el otro día llevando la primera manija del féretro en el entierro, porque yo estoy seguro de que él nunca lo quiso a Diego. Nunca. Sinceramente no sé cómo Claudia permitió algo así. Siempre estuvo a su lado por la plata, porque no le podés decir que sí a cada cosa. Además, había desaparecido por un montón de tiempo y de golpe estaba ahí…”.

Testigo privilegiado del debut oficial de Diego Maradona

Carlos Fren no solo acompañó a Diego Maradona en sus primeras experiencias como entrenador de Deportivo Mandiyú y Racing Club de Avellaneda, sino que muchos años antes, precisamente el 20 de octubre de 1976, él mismo fue testigo privilegiado del debut profesional del “Diez” como futbolista de Argentinos Juniors.

“Muchos se sorprendieron de algunas cosas que hizo dentro de la cancha, pero a mí no, si bien en esos 45 minutos no alcanzó una gran magnitud, nosotros ya sabíamos todo. Y a los dos o tres partidos, ya fue titular indiscutido y no salió nunca más”, recordó Fren sobre aquel encuentro ante Talleres de Córdoba, que se impuso 1-0 sobre el Argentinos de Maradona.

Maradona jugó en el “Bicho” entre 1976 y 1981, año en el que fue comprado por Boca Juniors.

