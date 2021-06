LeBron James espera hacer un gran cambio para la próxima temporada: ¿que será?

Puede ser que la temporada de Los Angeles Lakers haya terminado pero LeBron James ya está haciendo cambios importantes. No estará jugando durante el verano, pero se mantendrá muy ocupado con el estreno de la anticipada pleícula Space Jam: A New Legacy. La superestrella está completamente comprometido con el largometraje. Hasta va a cambiar su número de camiseta, de acuerdo a The Athletic:

La estrella de Los Angeles Lakers LeBron James está cambiará su número de camiseta del 23 al 6 la próxima temporada, fuentes le han dicho a Shams Charania de The Athletic y a Tim Cato. Anthony Davis espera mantenerse con el número 3. El cambio se hará algún tiempo después del estreno de “Space Jam: A New Legacy,” que saldrá el mes próximo. En la película el 17 veces All-Star de la NBA se juntará con Bugs Bunny en la secuela que antes tuvo como protagonista en “Space Jam” a Michael Jordan.

LeBron muy probablemente cambiará su número 23 porque Jordan es el máximo ícono en usar ese número y fue le estrella de la primera película. Tiene sentido que la estrella de los Lakers no usara ese mismo número. LeBron usó el número 6 cuando jugaba con el Miami Heat, así que no es algo nuevo para él. Hubo especulación que iba a cambiar su número cuando llegó Davis ya que él usaba el 23 cuando militaba con los New Orleans Pelicans. Pero todo indica que a Davis le gusta usar el 3 y no lo estará cambiando.

New Space Jam: Se estrena

Hablando de Space Jam: A New Legacy, la noticia del cambio de número de LeBron coincide con el estreno del segundo trailer de la película.





Hay video del primer trailer pero ahora hay otras imágenes divertidas incluyendo breves apariciones de Harry Potter y Batman. Aunque solo hubo una película de Space Jam, si esta sale siendo un éxito, pueden haber más en el futuro.

LeBron ha promovido a Space Jam después de su eliminación de los playoffs

Normalmente LeBron estaría jugando al baloncesto durante este época del año. Pero los Lakers fueron eliminados de manera anticipada en los playoffs. El estelar alero siempre ha sido un gran competidor, pero fue evidente que Los Ángeles no podía competir por el título tras la lesión de aductor de Anthony Davis. Cuando los Lakers fueron eliminados de la postemporada, LeBron decidió promover a Space Jam cuando le preguntaron si jugaría las olimpiadas.

“Creo que voy a jugar para el Tune Squad este verano en ver de de las olimpiadas,” dijo LeBron tras los Lakers ser elimonados. “Nos vamos enfocar a ganarles a los MonStars o al Goon Squad como se llaman ahora.”

LeBron está muy comprometido con esta película ya que lo ve como un trampolín a otros proyectos yebdo hacia el futuro. Compitiendo en las olimpiadas hubiese sido una mala idea considerando los problemas con las lesiones esta temporada. Ahora tendrá una de las temporadas libres que ha tenido en su carrera.

